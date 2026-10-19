FPÖ– AVISO: Morgen Pressekonferenz mit Generalsekretär Christian Hafenecker

Wien (OTS) -

Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:

Dienstag, 20. Oktober 2026 | 10:30 Uhr

Pressekonferenz mit FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA

Ort: ÖVP-Parteizentrale, Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien

Thema: „ÖVP: Die Aufklärung steht vor der Tür!"

FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.