- 19.10.2026, 13:48:02
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FPÖ– AVISO: Morgen Pressekonferenz mit Generalsekretär Christian Hafenecker
Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:
Dienstag, 20. Oktober 2026 | 10:30 Uhr
Pressekonferenz mit FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA
Ort: ÖVP-Parteizentrale, Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien
Thema: „ÖVP: Die Aufklärung steht vor der Tür!"
FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.
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Telefon: 01/40110-7012
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