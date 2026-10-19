Reminder: Pressekonferenz – Präsentation der Neuen Österreichischen Finanzbildungsstrategie

Wien (OTS) -

Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl, Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner, Bundesminister Christoph Wiederkehr und OeNB-Gouverneur Martin Kocher laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu der Pressekonferenz und der Präsentation der "Neuen Österreichischen Finanzbildungsstrategie“ ein.

Zeit: Dienstag, 20.10.2026, um 16:00 Uhr

Ort: Bundesministerium für Finanzen, Johannesgasse 5, 1010 Wien, Purpursaal (Dachgeschoss)

Wir ersuchen um Anmeldung unter [email protected].

Vor Ort besteht eine Film- und Fotomöglichkeit.

Wir freuen uns, Sie im Finanzministerium zu begrüßen und bitten Sie, beim Portier einen gültigen Presseausweis vorzuweisen.