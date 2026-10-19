- 19.10.2026, 13:31:02
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Reminder: Pressekonferenz – Präsentation der Neuen Österreichischen Finanzbildungsstrategie
Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl, Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner, Bundesminister Christoph Wiederkehr und OeNB-Gouverneur Martin Kocher laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu der Pressekonferenz und der Präsentation der "Neuen Österreichischen Finanzbildungsstrategie“ ein.
Zeit: Dienstag, 20.10.2026, um 16:00 Uhr
Ort: Bundesministerium für Finanzen, Johannesgasse 5, 1010 Wien, Purpursaal (Dachgeschoss)
Wir ersuchen um Anmeldung unter [email protected].
Vor Ort besteht eine Film- und Fotomöglichkeit.
Wir freuen uns, Sie im Finanzministerium zu begrüßen und bitten Sie, beim Portier einen gültigen Presseausweis vorzuweisen.
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Finanzen, Pressestelle
(+43 1) 514 33 501 036
[email protected]
http://www.bmf.gv.at
Johannesgasse 5, 1010 Wien
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