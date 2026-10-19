Kauf von regionalen Lebensmitteln stärkt Unabhängigkeit und sichert Arbeitsplätze

Wien (OTS) -

Hinter dem AMA-Gütesiegel und dem AMA-Biosiegel stehen 50.000 landwirtschaftliche Betriebe sowie mehr als 5.000 Verarbeitungsbetriebe und Handelsunternehmen. Sie tragen zur Wertschöpfung und Beschäftigung in Österreich bei – von der Erzeugung landwirtschaftlicher Rohstoffe bis zum fertigen Lebensmittel. Die AMA-Marketing appelliert an die Konsumentinnen und Konsumenten, beim Einkauf auf regionale Qualität zu achten und damit die Betriebe und Arbeitsplätze zu stärken.

„Hinter dem AMA-Gütesiegel stehen Menschen, die unsere Lebensmittel herstellen. Wer zu Lebensmitteln mit dem rot-weiß-roten AMA-Gütesiegel greift, entscheidet sich für kontrollierte Qualität aus Österreich. Diese Nachfrage ist für die Betriebe wichtig und trägt dazu bei, Arbeitsplätze in den Regionen zu sichern", appelliert Christina Mutenthaler-Sipek, Geschäftsführerin der AMA-Marketing.

Landwirtschaft und Verarbeitung sind aufeinander angewiesen

Damit regionale Lebensmittel ins Regal kommen, braucht es landwirtschaftliche Betriebe ebenso wie Mühlen, Molkereien, Schlachthöfe und weitere Verarbeitungsunternehmen. Fällt ein Verarbeitungsstandort weg, hat das auch Folgen für die bäuerlichen Lieferbetriebe.

Das wird derzeit im Marchfeld sichtbar: Im Zusammenhang mit der geplanten Schließung des Ardo-Werks wurde der Herbstanbau für die Ernte im kommenden Frühjahr gestrichen. Die geplante Schließung stellt damit auch die Zukunft von österreichischem Tiefkühlgemüse mit dem rot-weiß-roten AMA-Gütesiegel infrage.

„Der Fall Ardo führt uns deutlich vor Augen, dass regionale Lebensmittelproduktion keine Selbstverständlichkeit ist. Damit regionales Gemüse als fertiges Produkt in die Geschäfte kommt, braucht es sowohl die landwirtschaftlichen Betriebe als auch die Verarbeitung in der Region“, so Mutenthaler-Sipek.

Qualität und Herkunft als Orientierung beim Einkauf

Das AMA-Gütesiegel und das AMA-Biosiegel bieten Konsumentinnen und Konsumenten Orientierung durch kontrollierte Qualitätsanforderungen und nachvollziehbare Herkunft.

„Wenn wir wollen, dass auch künftig vom Feld über die Verarbeitung bis zum fertigen Produkt Wertschöpfung in Österreich stattfindet, müssen wir uns dafür entscheiden. Darum: Schau drauf beim Einkauf“, verweist Mutenthaler-Sipek auf die aktuelle Informationskampagne der AMA-Marketing.

Die Pressemitteilung steht hier bereit https://b2b.amainfo.at/de-at/presse-aktuelles/presse/pressemitteilungen/2026/kauf-von-regionalen-lebensmitteln