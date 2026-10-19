Best Practice Award 2026: Vorbildliche Klimaschutzprojekte im Gesundheitswesen prämiert

Wien (OTS) -

18 vorbildliche Klimaschutzprojekte im Gesundheitswesen wurden am 19. Oktober 2026 mit dem Best Practice Award „Klimafreundliche Gesundheitseinrichtungen“ ausgezeichnet. Der Award wird vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz und der Gesundheit Österreich, dem nationalen Public-Health-Institut, vergeben. Seit 2023 wurden damit aus über 250 Einreichungen insgesamt 74 innovative, effektive und gut übertragbare Klimaschutzprojekte prämiert.

„Jede Maßnahme für den Klimaschutz ist auch eine Investition in die Gesundheit von heute und die Lebensqualität von morgen. Klimaschutz bedeutet, Gesundheit zu schützen, Ressourcen effizient einzusetzen, die Versorgungssicherheit zu stärken, einen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele zu leisten und Kosten zu reduzieren. Wichtig ist, dass Klimaschutz in der Gesundheitseinrichtung ein gesundheitsförderndes Umfeld für Patientinnen und Patienten sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schafft“, betonte Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig im Rahmen der Preisverleihung des Best Practice Awards „Klimafreundliche Gesundheitseinrichtungen“.

Vorbilder für den Klima- und Gesundheitsschutz vor den Vorhang holen

Bereits zum vierten Mal konnten Gesundheitseinrichtungen ihre gesundheitsfördernden Klimaschutzprojekte in sechs verschiedenen Kategorien einreichen, nämlich (1) Gebäude und Energie, (2) Mobilität, (3) Ernährung, (4) Grünräume, (5) Abfall- und Ressourcenmanagement sowie nachhaltige Beschaffung bzw. (6) Bewusstseinsbildung und Kommunikation.

Der Best Practice Award „Klimafreundliche Gesundheitseinrichtungen“ richtet sich an Krankenhäuser, Senioren- und Pflegeeinrichtungen, Primärversorgungseinheiten, Ambulanzen, Apotheken und Arztpraxen. Die Auszeichnung holt gute Beispiele für den Klimaschutz im Zusammenhang mit Gesundheitsförderung vor den Vorhang und bietet für weitere Akteurinnen und Akteure einen zusätzlichen Anreiz, selbst aktiv Klimaschutzmaßnahmen in ihren Organisationen umzusetzen.

„Der Best Practice Award ‚Klimafreundliche Gesundheitseinrichtungen‘ zeichnet seit 2023 innovative Gesundheitseinrichtungen und Projekte aus, die Klimaschutz und Gesundheitsförderung erfolgreich verbinden. Die Auszeichnung macht engagierte Gesundheitseinrichtungen sichtbar, würdigt ihre Vorreiterrolle und fördert den Wissenstransfer erfolgreicher Maßnahmen im österreichischen Gesundheitswesen. Sie zeigt auf, was möglich ist“ , betont Ruperta Lichtenecker, Leiterin der Abteilung Klimaneutralität und nachhaltige Transformation an der Gesundheit Österreich. „Darüber hinaus leisten die Einrichtungen einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und stärken die Versorgungssicherheit im Gesundheits- und Pflegebereich nachhaltig.“

Klimaschutz ist zugleich Hitzeschutz

Der Sommer 2026 hat gezeigt, dass die Folgen des Klimawandels auch in Österreich klar zu spüren sind. Die zunehmenden gesundheitlichen Auswirkungen von Hitze verdeutlichen den Handlungsbedarf, insbesondere zum Schutz von Patientinnen und Patienten, Klientinnen und Klienten sowie Mitarbeiter:innen in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen.

Klimaschutzmaßnahmen im Bereich Gebäude, Infrastruktur und Technik wie Sanierung, Dämmung, Optimierung von Lüftungs- und Klimatisierungssystemen sowie Beschattung reduzieren den Energiebedarf und sind ein wichtiger Beitrag zum Hitzeschutz. Grünflächen und Bäume verbessern das Mikroklima und mindern die Hitzebelastung.

Auch der Gesundheitssektor ist gefordert, seinen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, ist er doch für rund sieben Prozent des CO 2 -Ausstoßes in Österreich verantwortlich. Sowohl die gesamte Gesellschaft als auch die Gesundheitseinrichtungen stehen in der Verantwortung, aktiv zum Klimaschutz beizutragen. Denn Klimaschutz ist zugleich Gesundheitsschutz und stärkt die Versorgungssicherheit.

Eine wichtige Grundlage für diesen Beitrag zum Klimaschutz im Gesundheitswesen ist, neben dem Best Practice Award „Klimafreundliche Gesundheitseinrichtungen“, die im Juli 2024 veröffentlichte nationale „Strategie klimaneutrales Gesundheitswesen“. Diese wurde in einem partizipativen Prozess mit Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern, Stakeholdern sowie Expertinnen und Experten erarbeitet.

Die prämierten Projekte 2026

Eine Kommission aus Fachexpertinnen und Fachexperten der Bereiche Klima, Gesundheitsförderung und Nachhaltigkeit bewertete die eingereichten Projekte in den jeweiligen Projektkategorien nach den folgenden Kriterien: Beitrag zum Klimaschutz bzw. Ausmaß der erzielten Treibhausgasreduktion, Innovationscharakter und langfristige Wirkung der gesetzten Maßnahmen, Reproduzierbarkeit und Bereitschaft zum Wissenstransfer sowie Beitrag zur Gesundheitsförderung.

Kategorie Gebäude und Energie

Klimafreundliches Ausbildungsgebäude - AZW der Tirol Kliniken GmbH

Ausstieg aus fossilen Energieträgern, Seniorenheim Sankt Raphael GmbH

Konzept gegen sommerliche Überwärmung im Kokon, Reha Bad Erlach GmbH

Kategorie Mobilität

„Tritt mit Rad”-Aktionsmonat der Gesundheit Burgenland

Schritt für Schritt zum Klimaschutz – Kommunikation, die bewegt, Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz

Mit dem Fahrrad zur Arbeit – nachhaltig, fit und gesund, Dr. Dedl & Dr. Stütz OG

Eco Challenge, LKH Rottenmann/Bad Aussee

Kategorie Abfall- und Ressourcenmanagement sowie nachhaltige Beschaffung

ARGE Green-Labs - Pionierarbeit für nachhaltige Laboratorien, Tirol Kliniken GmbH

Nachhaltigkeit durch innovatives und biologisch erweitertes Wundmanagement, Konventhospital der Barmherzigen Brüder Linz

Der wirksamste Klimaschutz beginnt vor der Produktion. Digitale Speisensteuerung für weniger Abfälle, weniger CO₂ und mehr Effizienz, Franziskus Spital GmbH

Nachhaltigkeit bis zum letzten Bauteil: Urban Mining beim Rückbau der Privatklinik Confraternität, Privatklinik Confraternität

Kategorie Ernährung

Am Lindl – wo Köstlichkeit genossen wird, Seniorenwohnheim Lindl gemeinsam mit dem Sozialhilfeverband Feldkirchen in Kärnten

Klimaschutz geht durch den Magen, Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien

Kategorie Grünräume

Generationengarten Ulrichsberg, Sozialhilfeverband Rohrbach, Bezirksalten- und Pflegeheim Ulrichsberg

No mow may – blühende Gesundheit, Orthopädisches Spital Speising Wien GmbH

Kategorie Bewusstseinsbildung und Kommunikation

Ökologische Transformation einer Kassenaugenordination, Arztpraxis Dr. Laufenböck

Paracetamol – oral statt intravenös!, LKH-Univ. Klinikum Graz

Dekarbonisierungsfahrplan, Gesundheit Burgenland