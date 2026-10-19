GBV Landesgruppe Wien: Klares Bekenntnis zu leistbarem Wohnen ist wichtiges Signal

Wien (OTS) -

Die Landesgruppe Wien der gemeinnützigen Bauvereinigungen (GBV) begrüßt das klare Bekenntnis von Bürgermeister Michael Ludwig zum leistbaren Wohnen und zur Fortführung des Wiener Wohnbaumodells.

„Dass die Stadt Wien auch weiterhin konsequent auf leistbares Wohnen setzt, ist ein klares und wichtiges Signal. Als Landesgruppe Wien der gemeinnützigen Bauvereinigungen begrüßen wir diesen Vorstoß des Bürgermeisters ausdrücklich. Das Wiener Wohnbaumodell zeigt seit Jahrzehnten, wie durch das Zusammenspiel von öffentlicher Hand und gemeinnütziger Wohnungswirtschaft qualitätsvoller und langfristig leistbarer Wohnraum geschaffen werden kann“, erklärt Paul Steurer, Obmann der GBV-Landesgruppe Wien.

Gemeinnütziger Wohnbau als verlässlicher Partner

Die gemeinnützigen Bauvereinigungen sind eine tragende Säule der Wiener Wohnversorgung. Durch das Prinzip der Kostenmiete, die langfristige Bindung des Vermögens an gemeinnützige Zwecke und die Reinvestition erwirtschafteter Mittel, leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur dauerhaften Leistbarkeit von Wohnraum. Gleichzeitig übernehmen sie Verantwortung für die nachhaltige Bewirtschaftung, Sanierung und Weiterentwicklung ihrer Wohnhausanlagen.

„Leistbares Wohnen ist kein kurzfristiges Projekt, sondern eine langfristige gesellschaftliche Aufgabe. Die gemeinnützigen Bauvereinigungen sind dabei seit Jahrzehnten verlässliche Partner der Stadt Wien. Unser gemeinsames Ziel muss es sein, auch kommenden Generationen qualitätsvollen und bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen“, so Steurer.

Große Herausforderungen erfordern gemeinsame Anstrengungen

Die kommenden Jahre werden die Wohnungswirtschaft vor erhebliche Herausforderungen stellen. Steigende Bau- und Finanzierungskosten, die Verfügbarkeit geeigneter Liegenschaften sowie die langfristige Absicherung der Wohnbauförderung sind zentrale Voraussetzungen für die Umsetzung künftiger Bauprogramme. Hinzu kommen die notwendigen Investitionen in die thermische Sanierung und Dekarbonisierung des bestehenden Wohnungsbestands.

Die GBV Wien sieht sich dabei als konstruktiver Partner, der seine Erfahrung und Kompetenz sowohl im Neubau als auch in der nachhaltigen Weiterentwicklung bestehender Wohnanlagen einbringt. „Die Herausforderungen der nächsten Jahre werden enorm sein. Damit wir das geplante Wohnbauprogramm auch tatsächlich umsetzen können, braucht es verlässliche Förderbedingungen, wirtschaftlich tragfähige Baukosten und die Bereitstellung geeigneter Grundstücke. Vor allem aber wird es einen Schulterschluss aller Beteiligten brauchen. Die gemeinnützigen Bauvereinigungen stehen bereit, ihren Beitrag dazu zu leisten und das erfolgreiche Wiener Wohnbaumodell gemeinsam weiterzuentwickeln“, betont Paul Steurer abschließend.

Die Landesgruppe Wien des Verbandes der gemeinnützigen Bauvereinigungen (GBV) Österreichs vertritt die Interessen von 58 gemeinnützigen Bauvereinigungen und verwaltet mehr als 235.000 Wohneinheiten in Wien. Die Unternehmen der Landesgruppe sind neben der Stadt Wien die tragenden Säulen des sozialen Wohnbaus in Wien.





