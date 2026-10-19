MAK DAY am 26. Oktober 2026 - Freier Eintritt sponsored by Wiener Städtische

Wien (OTS) -

Der diesjährige MAK DAY, sponsored by Wiener Städtische, lädt am 26. Oktober 2026 bei freiem Eintritt dazu ein, die Ausstellungen und Schausammlungsbereiche des MAK im stimmungsvollen Ambiente der historischen Architektur von Heinrich von Ferstel zu erkunden. Die MAKtour bietet Besucher*innen vertiefende Einblicke in die Neuaufstellung WIEN 1900 – Alltag. Gesamtkunstwerk, in der historische Objekte in spektakulären Ensembles neu in Szene gesetzt werden, sowie in die Highlights der MAK Sammlung und die neue Präsentation der Schausammlung TEXTILIEN UND TEPPICHE. Im Fokus stehen außerdem die Gestalterinnen der Wiener Werkstätte. Jüngere Besucher*innen lädt eine Mini MAK ArchitekTour ein, Baukästen zu entdecken, die bereits lange vor LEGO Kinder und Erwachsene zum Bauen und Gestalten angeregt haben.



Darüber hinaus sind am MAK DAY folgende aktuelle Ausstellungen zu sehen: ARCHITEKTURBAUKÄSTEN 1890–1990. Die große Mitspielausstellung, Wien Modern im MAK: ANNEA LOCKWOOD: A SOUND MAP OF THE DANUBE, 20 Jahre VIENNA DESIGN WEEK. Eine Stadt voller Plakate, VALLY WIESELTHIER. Bild und Ton sowie THOMAS DEMAND. Räume, die von gestern träumen.



„Das MAK verbindet angewandte Kunst und Design mit neuen Perspektiven und lädt dazu ein, Kultur nicht nur zu betrachten, sondern auch selbst zu entdecken. Deshalb freuen wir uns, dies am 26. Oktober mit dem MAK Day powered by Wiener Städtische einen ganzen Tag bei freiem Eintritt zu ermöglichen. Wir laden alle Besucher*innen herzlich ein, die vielfältigen Ausstellungen und das Vermittlungsprogramm des MAK zu entdecken und einen abwechslungsreichen Feiertag im Museum zu verbringen“, so Susanne Valoch, Leitung Sponsoring der Wiener Städtischen Versicherung.



PROGRAMM

10–18 Uhr

Spielen und bauen im MAK

Im Rahmen der großen Mitspielausstellung ARCHITEKTURBAUKÄSTEN (eine Ausstellung des DAM – Deutsches Architekturmuseum) wurden die Originalbausteine der Kästen „Ingenius“, „Bâtiss“ und „Skyline“ im vergrößerten Maßstab nachgebildet, um sie „spielbar“ zu machen. Außerdem warten Steine der Systeme „Minibrix“, „Tetek“ und „Dusyma“ sowie der „Kleine Großblockbaumeister“ aus DDR-Produktion auf alle, die Freude am Bauen haben. In der DIREKTION FÜR ALLE! kann zudem das Free Universal Construction Kit ausprobiert werden – diese lustigen Bausteinadapter ermöglichen ganz neue Verbindungen zwischen unterschiedlichen zeitgenössischen Bauspielsystemen aus aller Welt.

Teilnahme kostenlos

Keine Anmeldung erforderlich



11 Uhr

MAKtour: Bühnen des Alltags

mit Simultanübersetzung in die Österreichische Gebärdensprache (ÖGS)

Die Führung beschäftigt sich mit Inszenierungen des Alltags vom Barock über die Wiener Moderne bis in die Gegenwart. Markus Schinwald setzt in der Neuaufstellung WIEN 1900 – Alltag. Gesamtkunstwerk historische Objekte in spektakulären Ensembles neu in Szene und schafft experimentelle Bildwelten aus vergangenen Alltagswelten. Anschließend besuchen wir die Ausstellung THOMAS DEMAND. Räume, die von gestern träumen und beschäftigen uns mit Demands präzise konstruierten Modellwelten.

Begrenzte Teilnehmer*innenzahl

Kostenlose Führungstickets vorab online erhältlich

Dauer: ca. 50 Min.

Treffpunkt: MAK Säulenhalle



12 Uhr

MAKtour WIEN 1900 – die Gestalterinnen der WW

In der Tour zu Wien um 1900 konzentrieren wir uns auf die Gestalterinnen der Wiener Werkstätte und ihre bedeutende Rolle in der Wiener Moderne. Mit ihren Entwürfen für Textilien, Schmuck, Mode und Interieurs haben sie die Ästhetik der Wiener Werkstätte entscheidend mitgeprägt. Besonderen Fokus legen wir auf die wegweisende Keramikerin Vally Wieselthier und besuchen auch die aktuelle MAK Ausstellung Bild und Ton, die ihr gewidmet ist.

Begrenzte Teilnehmer*innenzahl

Kostenlose Führungstickets vorab online erhältlich

Dauer: ca. 50 Min.

Treffpunkt: MAK Säulenhalle



15 Uhr

MAKtour Highlights der Sammlung

In dieser Tour erwartet Sie eine spannende Reise durch die Jahrhunderte bis in unsere Gegenwart. Wir tauchen in einen spannenden Dialog von Kunst und Alltag ein und vermitteln die Geschichte des Designs – vom Handwerk über Industriedesign bis hin zu innovativen Lösungen des 21. Jahrhunderts.

Kostenlose Führungstickets vorab online erhältlich

Dauer: ca. 50 Min.

Treffpunkt: MAK Säulenhalle



15 Uhr

Mini MAK ArchitekTour – zum Mitspielen – ist doch mehr als LEGO!

Logo kennt ihr alle LEGO! In dieser Ausstellung lernt ihr Baukästen kennen, die es schon lange vorher gab. Viele kreative Stecksysteme, detailreiche Spielsteine und spannende Modelle erzählen euch Architekturgeschichten – und vom Kinderspiel, wie es früher war. Das Allerbeste daran: Architektur wird hier nicht nur angeschaut und erzählt, sondern auch gespielt – mit euch!

Führung für die ganze Familie (ab 4 Jahren)

Begrenzte Teilnehmer*innenzahl

Kostenlose Führungstickets vorab online erhältlich

Dauer: ca. 50 Min.

Treffpunkt: MAK Säulenhalle



16 Uhr

MAKtour Neuaufstellung der Schausammlung Textilien und Teppiche

Die Neuaufstellung bietet einen Querschnitt durch MAK Sammlung Textilien und Teppiche und offenbart kulturelle Verknüpfungen zwischen den Objekten, die häufig von internationalem Austausch und Handel zeugen – beispielsweise entlang der sogenannten Seidenstraße.

Begrenzte Teilnehmer*innenzahl

Kostenlose Führungstickets vorab online erhältlich

Dauer: ca. 50 Min.

Treffpunkt: MAK Säulenhalle



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