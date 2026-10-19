  • 19.10.2026, 11:15:32
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Maurer zu Holzleitners ZIB-2-Auftritt: Bankrotterklärung für die Wissenschaftspolitik der Regierung

Grüne kritisieren Beschwichtigungen beim Uni-Budget: Jede zehnte Stelle an Österreichs Universitäten in Gefahr

Wien (OTS) - 

Die stellvertretende Klubobfrau der Grünen, Sigi Maurer, kritisiert den gestrigen ZIB-2-Auftritt von Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner scharf: „Die Wissenschaftsministerin spricht von einem stabilen Budget und muss im selben Interview zugeben, dass das Geld nicht reicht, wenn alles bleibt wie bisher. Gleichzeitig kann sie nicht erklären, wie die befürchteten Einschnitte verhindert werden sollen. Das ist eine Bankrotterklärung für die Wissenschaftspolitik dieser Regierung“, sagt Maurer.

Die Rektor:innen haben deutlich gemacht, dass 18 Milliarden Euro nötig wären und alles unter 17 Milliarden aus ihrer Sicht katastrophale Folgen hätte. Jede zehnte Stelle könnte in Gefahr geraten. „Es drohen weniger Lehrende, schlechtere Studienbedingungen und massive Einschnitte in die Forschung. Auch an Unikliniken wie dem AKH gibt es Sorgen um Arbeitsplätze und die medizinische Versorgung. Daran ändern auch die Beschwichtigungen der Ministerin nichts“, kritisiert Maurer.

„Holzleitner ist nicht nur Wissenschaftsministerin, sondern auch Teil der SPÖ-Spitze. Während ihre Partei mit internen Machtkämpfen beschäftigt war, wurde ein Uni-Budget beschlossen, vor dessen Folgen die Rektor:innen eindringlich warnen. Da drängt sich die Frage auf: Hatte Holzleitner vor lauter SPÖ-Turbulenzen überhaupt noch Zeit, für die Universitäten zu kämpfen? Wenn ich mir das Ergebnis der Budgetverhandlungen anschaue, lautet meine Antwort: Nein“, hält Maurer fest.

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