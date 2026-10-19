Wien (OTS) -

Der Campus Türkenschanze der BOKU University bekommt zwei neue Gebäude: Das ehemalige "MODUL" wird modernisiert und zu einem Universitätsgebäude adaptiert; mit dem Construction Innovation Lab (CILA) entsteht ein Neubau, der Material-, Tragwerks- und Geotechnische Forschung auch von außen sichtbar macht. Beide Gebäude werden zu Leuchtturmprojekten für kreislauffähiges Bauen. Jetzt steht fest, wie die Projekte aussehen werden.

Aus diesem Anlass laden die BOKU University und die Bundesimmobiliengesellschaft zu einer gemeinsamen Pressekonferenz in Anwesenheit von Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner ein.

Einladung zur Pressekonferenz

am Donnerstag, 22. Oktober 2026 um 9:00 Uhr

Campus Türkenschanze der BOKU University

Türkenwirt, Peter-Jordan-Straße 76, 1190 Wien

Am Podium:

Eva-Maria Holzleitner , Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung

, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung Eva Schulev-Steindl , Rektorin der BOKU University

, Rektorin der BOKU University Christine Dornaus, Geschäftsführerin der Bundesimmobiliengesellschaft

Anmeldung:

[email protected]

Der Campus Türkenschanze wächst: Das "MODUL" wird für die BOKU University modernisiert & ein Forschungsneubau "zum Zuschauen" entsteht

Der Campus Türkenschanze der BOKU University bekommt zwei neue Gebäude: Das ehemalige "MODUL" wird modernisiert und zu einem Universitätsgebäude adaptiert; mit dem Construction Innovation Lab (CILA) entsteht ein Neubau, der Material-, Tragwerks- und Geotechnische Forschung auch von außen sichtbar macht. Beide Gebäude werden zu Leuchtturmprojekten für kreislauffähiges Bauen. Jetzt steht fest, wie die Projekte aussehen werden. Aus diesem Anlass laden die BOKU University und die Bundesimmobiliengesellschaft zu einer gemeinsamen Pressekonferenz in Anwesenheit von Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner ein.

Datum: 22.10.2026, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Türkenwirt

Peter-Jordan-Straße 76

1190 Wien

Österreich