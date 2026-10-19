  • 19.10.2026, 11:13:02
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  • OTS0061

Der Campus Türkenschanze wächst: Das "MODUL" wird für die BOKU University modernisiert & ein Forschungsneubau "zum Zuschauen" entsteht

Einladung zur Wettbewerbspräsentation am 22. Oktober 2026

Wien (OTS) - 

Der Campus Türkenschanze der BOKU University bekommt zwei neue Gebäude: Das ehemalige "MODUL" wird modernisiert und zu einem Universitätsgebäude adaptiert; mit dem Construction Innovation Lab (CILA) entsteht ein Neubau, der Material-, Tragwerks- und Geotechnische Forschung auch von außen sichtbar macht. Beide Gebäude werden zu Leuchtturmprojekten für kreislauffähiges Bauen. Jetzt steht fest, wie die Projekte aussehen werden.

Aus diesem Anlass laden die BOKU University und die Bundesimmobiliengesellschaft zu einer gemeinsamen Pressekonferenz in Anwesenheit von Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner ein.

Einladung zur Pressekonferenz
am Donnerstag, 22. Oktober 2026 um 9:00 Uhr
Campus Türkenschanze der BOKU University
Türkenwirt, Peter-Jordan-Straße 76, 1190 Wien

Am Podium:

  • Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung
  • Eva Schulev-Steindl, Rektorin der BOKU University
  • Christine Dornaus, Geschäftsführerin der Bundesimmobiliengesellschaft

Anmeldung:
[email protected]

Der Campus Türkenschanze wächst: Das "MODUL" wird für die BOKU University modernisiert & ein Forschungsneubau "zum Zuschauen" entsteht

Der Campus Türkenschanze der BOKU University bekommt zwei 
neue Gebäude: Das ehemalige "MODUL" wird modernisiert und zu
einem Universitätsgebäude adaptiert; mit dem Construction
Innovation Lab (CILA) entsteht ein Neubau, der Material-, Tragwerks- 
und Geotechnische Forschung auch von außen sichtbar macht. Beide 
Gebäude werden zu Leuchtturmprojekten für kreislauffähiges Bauen. 
Jetzt steht fest, wie die Projekte aussehen werden. Aus diesem 
Anlass laden die BOKU University und die 
Bundesimmobiliengesellschaft zu einer gemeinsamen 
Pressekonferenz in Anwesenheit von Wissenschaftsministerin 
Eva-Maria Holzleitner ein.

Datum: 22.10.2026, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Türkenwirt
Peter-Jordan-Straße 76
1190 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Emilie Brandl
Corporate Communications
Bundesimmobiliengesellschaft
Mobil: 0664 807 45-1130
[email protected]
www.big.at
www.big.at/presse-news/kurzprofil

Monika Voglgruber
Head of Communications and Marketing
BOKU University
Mobil: 0664 7811 4479
[email protected]
www.boku.ac.at

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[Donnerstag, 22.10.2026, 09:00]

BIG Bundesimmobiliengesellschaft mbH

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Mobil: 0664 807 45-1130
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Monika Voglgruber
Head of Communications and Marketing
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