- 19.10.2026, 11:13:02
- /
- OTS0061
Der Campus Türkenschanze wächst: Das "MODUL" wird für die BOKU University modernisiert & ein Forschungsneubau "zum Zuschauen" entsteht
Einladung zur Wettbewerbspräsentation am 22. Oktober 2026
Der Campus Türkenschanze der BOKU University bekommt zwei neue Gebäude: Das ehemalige "MODUL" wird modernisiert und zu einem Universitätsgebäude adaptiert; mit dem Construction Innovation Lab (CILA) entsteht ein Neubau, der Material-, Tragwerks- und Geotechnische Forschung auch von außen sichtbar macht. Beide Gebäude werden zu Leuchtturmprojekten für kreislauffähiges Bauen. Jetzt steht fest, wie die Projekte aussehen werden.
Aus diesem Anlass laden die BOKU University und die Bundesimmobiliengesellschaft zu einer gemeinsamen Pressekonferenz in Anwesenheit von Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner ein.
Einladung zur Pressekonferenz
am Donnerstag, 22. Oktober 2026 um 9:00 Uhr
Campus Türkenschanze der BOKU University
Türkenwirt, Peter-Jordan-Straße 76, 1190 Wien
Am Podium:
- Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung
- Eva Schulev-Steindl, Rektorin der BOKU University
- Christine Dornaus, Geschäftsführerin der Bundesimmobiliengesellschaft
Anmeldung:
[email protected]
Der Campus Türkenschanze wächst: Das "MODUL" wird für die BOKU University modernisiert & ein Forschungsneubau "zum Zuschauen" entsteht
Der Campus Türkenschanze der BOKU University bekommt zwei neue Gebäude: Das ehemalige "MODUL" wird modernisiert und zu einem Universitätsgebäude adaptiert; mit dem Construction Innovation Lab (CILA) entsteht ein Neubau, der Material-, Tragwerks- und Geotechnische Forschung auch von außen sichtbar macht. Beide Gebäude werden zu Leuchtturmprojekten für kreislauffähiges Bauen. Jetzt steht fest, wie die Projekte aussehen werden. Aus diesem Anlass laden die BOKU University und die Bundesimmobiliengesellschaft zu einer gemeinsamen Pressekonferenz in Anwesenheit von Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner ein.
Datum: 22.10.2026, 09:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Türkenwirt
Peter-Jordan-Straße 76
1190 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Emilie Brandl
Corporate Communications
Bundesimmobiliengesellschaft
Mobil: 0664 807 45-1130
[email protected]
www.big.at
www.big.at/presse-news/kurzprofil
Monika Voglgruber
Head of Communications and Marketing
BOKU University
Mobil: 0664 7811 4479
[email protected]
www.boku.ac.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | BIM