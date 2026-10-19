Forschungsjahr im Parlament: Einreichungen jetzt möglich

Wien (PK) -

Mit dem "Forschungsjahr im Parlament" eröffnet die Parlamentsdirektion auch 2027 wieder die Möglichkeit, wissenschaftliche Fragestellungen rund um das Parlament direkt am Forschungsobjekt zu bearbeiten. Gesucht werden innovative Projektideen, die aktuelle wissenschaftliche Debatten zu parlamentsbezogenen Themen weiterentwickeln. Dabei sind alle wissenschaftlichen Disziplinen willkommen. Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler sind ausdrücklich eingeladen, ihre Ideen einzureichen. Das Forschungsjahr ist weder auf österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger noch auf Forschende mit Wohnsitz in Österreich beschränkt.

Einreichungen in deutscher und englischer Sprache sind bis 8. März 2027 an [email protected] möglich. Im April 2027 berät ein wissenschaftlicher Beirat über alle Anträge, die die formalen Kriterien erfüllen, und wählt ein Forschungsprojekt aus. Welches Vorhaben umgesetzt wird, wird am Tag der Parlamentsforschung im Juni 2027 bekannt gegeben.

Werkvertrag für parlamentsbezogene Forschungsarbeit

Ausgelobt wird ein Werkvertrag für eine wissenschaftliche Forschungsarbeit zu einem parlamentsbezogenen Thema im Umfang von 30.000 Ꞓ brutto (Post-Doc) bzw. 23.000 Ꞓ brutto (Prae-Doc). Die Förderbeträge werden damit gegenüber dem Vorjahr erhöht. Die genauen Anforderungen an die Einreichungen werden im öffentlichen Call zum "Forschungsjahr im Parlament" beschrieben.

Für die Durchführung ihrer Forschungsarbeit kann auf die Wissensressourcen des österreichischen Parlaments zurückgegriffen werden. Dazu zählen unter anderem die "Digitale Bibliographie Parlamentsforschung", die Bibliothek und das Archiv. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Parlamentsdirektion unterstützen die Umsetzung des Forschungsvorhabens. Die Ergebnisse der Forschungsarbeit werden über die Kanäle der Parlamentsdirektion veröffentlicht. Vorläufige Ergebnisse werden zudem im Rahmen des Tags der Parlamentsforschung präsentiert.

Der Start des Forschungsprojekts erfolgt nach Vereinbarung mit der Parlamentsdirektion ab dem 1. August 2027.

Wissenschaftliche Perspektiven auf das Parlament

Mit dem "Forschungsjahr im Parlament" fördert die Parlamentsdirektion die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Parlament und ermöglicht Forschenden, die vielfältigen Wissensressourcen des Parlaments für ihre Arbeit zu nutzen. Das im Oktober 2026 gestartete Forschungsjahr widmet sich der Frage, wie Bürgerinnen und Bürger sowie Abgeordnete politische Repräsentation verstehen. Im Forschungsjahr 2025 standen die Parlamentsarchitektur und ihre Bedeutung für demokratische Teilhabe im Mittelpunkt. Auch 2027 sind Forschende aller Disziplinen eingeladen, neue Perspektiven auf das Parlament und seine Rolle in Demokratie und Gesellschaft einzubringen.

Weitere Informationen zum "Forschungsjahr im Parlament" und zu den Einreichbedingungen werden auf dem Webportal des Parlaments unter "Fachinfos - Parlamentsforschung "auf Deutsch bzw. unter "Research - Parliamentary Research " auf Englisch bereitgestellt. Fragen können schriftlich an die Abteilung "Parlamentswissenschaftliche Grundsatzarbeit" unter [email protected] gerichtet werden. (Schluss) red