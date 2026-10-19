AVISO: Tag der offenen Tür 2026 im Parlament

Wien (PK) -

Das Parlament öffnet am Nationalfeiertag in der Zeit von 10 bis 16 Uhr wieder seine Türen für alle Interessierten. Besucherinnen und Besucher können im Rahmen eines 45-minütigen Rundgangs - von den Sitzungssälen des National- und Bundesrates über den historischen Sitzungssaal bis hin zu einem sonst für die Öffentlichkeit unzugänglichen Ausschusslokal - das Hohe Haus erkunden. In der Säulenhalle besteht die Möglichkeit, mit Mandatarinnen und Mandataren aller Parlamentsfraktionen ins Gespräch zu kommen.

Das Präsidium des Nationalrats und die Präsidentin des Bundesrats werden beim Tag der offenen Tür im Empfangssalon anzutreffen sein, wo im parlamentarischen Alltag internationale Besuche empfangen werden. Der Rundgang endet auf der Rampe des Parlaments, die sonst dem Bundespräsidenten und hochrangigen internationalen Gästen vorbehalten ist und einen einmaligen Blick über die Ringstraße bietet. Alle Angebote am Tag der offenen Tür sind barrierefrei zugänglich.

Film- und Fototermin um 9.50 Uhr

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind eingeladen und können sich online im Webportal des Parlaments anmelden. Der Zutritt zum Haupteingang erfolgt für Medienvertreterinnen und Medienvertreter mit gültigem Presseausweis oder Akkreditiv eines Medienunternehmens rechtsseitig vor dem Parlamentsgebäude (Ecke Dr.-Karl-Renner-Ring/Rathausplatz) ab 9.30 Uhr.

Ein Film- und Fototermin ist um 9.50 Uhr im Erdgeschoß (Agora) geplant. Dort erfolgt die Begrüßung der Besucherinnen und Besucher durch Nationalratspräsident Walter Rosenkranz, Zweiten Nationalratspräsident Peter Haubner, Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures, Bundesratspräsidentin Christine Schwarz-Fuchs und Parlamentsdirektor Roland Weinert.

Tag der offenen Tür 2026 im Parlament

Zeit: Montag, 26. Oktober 2026, 10 bis 16 Uhr. Einlass für Medienvertreterinnen und Medienvertreter ab 9.30 Uhr

Ort: Parlament

Hier geht's zur Anmeldung für Medienvertreterinnen und Medienvertreter: Tag der offenen Tür 2026 (Schluss) med