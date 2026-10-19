  • 19.10.2026, 10:06:03
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Führungswechsel im KFV: Dr. Johanna Trauner-Karner übernimmt Leitung der Präventionsinstitution

Dr. Johanna Trauner-Karner, KFV-Geschäftsführerin

Sie verbindet fachliche Kompetenz mit strategischem Weitblick und einem ausgeprägten Verständnis für die gesellschaftliche Bedeutung der Unfallprävention. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit ihr die erfolgreiche Arbeit des KFV weiterzuentwickeln

DI Doris Wendler, KFV-Präsidentin

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Wien (OTS) - 

Erstmals stehen mit Präsidentin DI Doris Wendler und Geschäftsführerin Dr. Johanna Trauner-Karner zwei Frauen an der Spitze des Kuratoriums für Verkehrssicherheit. Die neue Geschäftsführerin setzt angesichts der hohen Unfallzahlen in Österreich auf langjährige Erfahrung, wissenschaftliche Kompetenz und Weitblick auf die Sicherheitsfragen von morgen.

Wien, 19. Oktober 2026. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) hat eine neue Geschäftsführerin: Dr. Johanna Trauner-Karner übernimmt die Leitung der österreichischen Präventionsinstitution. Die langjährige KFV-Führungskraft bringt umfassende Erfahrung in der Unfallprävention, strategischen Kommunikation und Organisationsführung mit. Gemeinsam mit Präsidentin DI Doris Wendler stehen damit erstmals zwei Frauen an der Spitze des KFV.

„Mit Johanna Trauner-Karner übernimmt eine erfahrene Führungspersönlichkeit die Geschäftsführung, die das KFV und seine Aufgaben aus unterschiedlichen Perspektiven kennt. Sie verbindet fachliche Kompetenz mit strategischem Weitblick und einem ausgeprägten Verständnis für die gesellschaftliche Bedeutung der Unfallprävention. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit ihr die erfolgreiche Arbeit des KFV weiterzuentwickeln“, erklärt KFV-Präsidentin DI Doris Wendler.

Unfallprävention als zentrale Herausforderung für Österreich

Neue Mobilitätsformen, technologische Entwicklungen, der demografische Wandel und veränderte Lebensbedingungen stellen die Unfallprävention vor neue Herausforderungen. Gleichzeitig eröffnen wissenschaftliche Erkenntnisse, moderne Technologien und die intelligente Nutzung von Daten neue Möglichkeiten, Unfallrisiken frühzeitig zu erkennen und gezielt zu reduzieren.

„Risiken frühzeitig erkennen und wissenschaftliche Erkenntnisse in wirksame Maßnahmen zu übersetzen, ist das Ziel der Tätigkeiten der Expertinnen und Experten des KFV. Hinter jeder Unfallzahl steht ein Mensch, dessen Leben sich durch einen einzigen Moment verändern kann. Unser Anspruch muss daher sein, Risiken nicht nur zu erkennen, sondern ihnen möglichst einen Schritt voraus zu sein“, so KFV-Geschäftsführerin Dr. Johanna Trauner-Karner.

Über das KFV
Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) zählt zu den führenden österreichischen Institutionen für Unfallprävention. Mit Forschung, Bewusstseinsbildung und innovativen Präventionsmaßnahmen prägt das KFV seit Jahrzehnten die Sicherheitsarbeit in Österreich und setzt wichtige Impulse für den Schutz der Bevölkerung vor vermeidbaren Unfällen.

Rückfragen & Kontakt

Rückfragehinweis
Pressestelle Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV)
Telefon: 05-77077-1919
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.kfv.at

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