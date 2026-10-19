  • 19.10.2026, 09:01:03
  • /
  • OTS0019

Kriz-Zwittkowiz und Ecker zur Flugabgabe: Worauf warten wir?

Wirtschaft fordert Abschaffung der Flugabgabe: Wettbewerbsfähigkeit und Standortattraktivität stehen auf dem Spiel

St. Pölten (OTS) - 

Die Wirtschaftskammern Wien und Niederösterreich sehen die Beibehaltung einer Flugabgabe als große Standortgefahr. „Vor allem in einer exportorientierten Volkswirtschaft sind gute internationale Anbindungen ein entscheidender Standortfaktor, ebenso wenn es um Betriebsansiedelungen aus dem Ausland geht. Höhere Abgaben auf Flugreisen bedeuten einen Wettbewerbsnachteil für unsere Unternehmen. Sie verteuern Geschäftsreisen, belasten den Tourismus und werden dazu führen, dass Verkehrsströme auf andere Flughäfen im benachbarten Ausland ausweichen. Erste Tendenzen dazu sehen wir bereits“, betont die Wiener Wirtschaftskammer Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits.

Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ, verweist zudem darauf, dass nationale Sonderbelastungen im Luftverkehr „der berühmte Schuss ins eigene Knie“ sein können. Stattdessen würden Passagiere und Unternehmen verstärkt auf Flughäfen in Nachbarländer ausweichen und damit gehen neuerlich Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Österreich verloren.

Die Wirtschaft spricht sich daher für die Abschaffung der Flugabgabe aus und fordert Rahmenbedingungen, die sowohl Klimaschutz als auch wirtschaftliche Entwicklung und internationale Erreichbarkeit des Standorts Österreich sicherstellen.

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftskammer NÖ, Kommunikation
DI (FH) Bernhard Tröstl
Telefon: +43 2742 851 14100
E-Mail: [email protected]
Website: https://wko.at/noe

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | HKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Wirtschaftskammer NÖ

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftskammer NÖ, Kommunikation
DI (FH) Bernhard Tröstl
Telefon: +43 2742 851 14100
E-Mail: [email protected]
Website: https://wko.at/noe

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright