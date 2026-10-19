  • 19.10.2026, 08:55:32
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Hilflose Eichhörnchenbabys gefunden

Pfotenhilfe-Chefin zieht Trio auf

2 der Waisenbabys
Elixhausen/Strobl/Lochen (OTS) - 

Riesenglück hatten drei Eichhörnchenbabys, die engagierte Tierfreunde kürzlich gefunden und zum Tierschutzhof Pfotenhilfe gebracht haben. Nachdem zwei der Waisenkinder unterkühlt und sehr hungrig auf einem Waldweg in Elixhausen am Boden lagen, musste das dritte am Bleckwand-Wanderweg in Strobl am Wolfgangsee gerettet werden.

Babys sind "Chefsache"

Die Eichhörnchenbabys, die teils noch die Augen geschlossen hatten, werden nun von Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler, die jedes Jahr hunderte Wildtierwaisen aufzieht, mit dem Flascherl gefüttert und mit Wärme, Geborgenheit und viel Liebe versorgt.

"Die drei Babys sind sehr spät im Jahr zur Welt gekommen und werden in der Natur drei bis vier Monate von der Mutter aufgezogen, bis sie selbstständig sind. Das heißt, sie wären erst rund um Weihnachten fertig zur Auswilderung und dürfen daher den Winter geschützt und mit Wärme und Futter versorgt in einer der großen Volieren unseres Tierschutzhofs verbringen", so Stadler.

Videomaterial auf Anfrage erhältlich.

Rückfragen & Kontakt

Verein PFOTENHILFE
Jürgen Stadler
Telefon: +436648485550
E-Mail: [email protected]

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Vorschau Bild von Schlafendes Eichhörnchenbaby [Bild, 371.57KB]
Vorschau Bild von Flascherlfütterung eines Eichhörnchenbabys [Bild, 85.43KB]

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