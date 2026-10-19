- 19.10.2026, 08:53:32
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AVISO uniko zum Budgetbeschluss der Bundesregierung
Folgen für die Universitäten, für Forschung, Lehre und Studienqualität
Die Bundesregierung hat am Wochenende ein Rahmenbudget für die Leistungsvereinbarungsperiode 2028-2030 von 16 Milliarden Euro bekanntgegeben. Die Universitätenkonferenz nimmt zu den Folgen dieses Beschlusses Stellung.
Ansprechpartner:innen:
uniko-Präsidentin Brigitte Hütter, Rektorin der Kunstuniversität Linz
Forum Budget-Vorsitzender Peter Riedler, Rektor der Universität Graz
Sebastian Schütze, Rektor der Universität Wien
Jens Schneider, Rektor der TU-Wien
Wann: Montag, 19. Oktober 2026, um 12 Uhr
Wo: 1040 Wien, Floragasse 7, im Foyer links
Rückfragen & Kontakt
Universitätenkonferenz (uniko)
Dr Daniela Kittner
Telefon: 06641103665
E-Mail: [email protected]
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