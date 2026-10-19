AVISO uniko zum Budgetbeschluss der Bundesregierung

Wien (OTS) -

Die Bundesregierung hat am Wochenende ein Rahmenbudget für die Leistungsvereinbarungsperiode 2028-2030 von 16 Milliarden Euro bekanntgegeben. Die Universitätenkonferenz nimmt zu den Folgen dieses Beschlusses Stellung.

Ansprechpartner:innen:

uniko-Präsidentin Brigitte Hütter, Rektorin der Kunstuniversität Linz

Forum Budget-Vorsitzender Peter Riedler, Rektor der Universität Graz

Sebastian Schütze, Rektor der Universität Wien

Jens Schneider, Rektor der TU-Wien

Wann: Montag, 19. Oktober 2026, um 12 Uhr

Wo: 1040 Wien, Floragasse 7, im Foyer links