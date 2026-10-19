  • 19.10.2026, 08:45:08
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Morgen: Schumann, Göschl und Miloradović auf „Expedition Arbeitsmarkt“

Medienrundgang bei der Jobmesse PERSPEKTIVE 2026 zeigt, wie Soziale Unternehmen Menschen beim Wiedereinstieg unterstützen und Betriebe dringend benötigte Arbeitskräfte finden.

Wien (OTS) - 

Arbeitskräftemangel auf der einen, steigende Langzeitarbeitslosigkeit auf der anderen Seite: Wie lassen sich beide Herausforderungen gemeinsam angehen? Morgen, Dienstag, 20. Oktober, gehen Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann, AMS Wien-Geschäftsführer Winfried Göschl und waff-Geschäftsführer Marko Miloradović bei der Jobmesse PERSPEKTIVE 2026 gemeinsam mit den Medienvetreter:innen auf „Expedition Arbeitsmarkt“.
An verschiedenen Stationen treffen sie Menschen, die den Weg aus der Langzeitarbeitslosigkeit gefunden haben oder dabei unterstützt werden, sowie die Sozialen Unternehmen, die sie dabei begleiten. Anschließend nehmen sie selbst Stellung zu den aktuellen Herausforderungen und Möglichkeiten des Arbeitsmarkts.

Einzelinterviews, Fotos an den Messeständen und Hintergrundgespräche mit den beteiligten Organisationen sind möglich.

Termin: Dienstag, 20. Oktober 2026, 10.00 Uhr
Ort: MAK – Museum für angewandte Kunst, Weiskirchnerstraße 3, 1010 Wien
Ablauf: 10.00 Uhr Begrüßung in der MAK-Lounge, ca. 10.10 Uhr Rundgang, ca. 10.45 Uhr Möglichkeit für Einzelgespräche
Moderation und „Expeditionsleitung“: Esther Rainer, Geschäftsführerin arbeit plus Wien

Die Jobmesse PERSPEKTIVE 2026 wird von arbeit plus Wien in Kooperation mit AMS Wien und waff veranstaltet. Von 9.30 bis 16.30 Uhr können arbeitsuchende Wiener:innen Soziale Unternehmen kennenlernen, sich direkt bewerben und sich über Qualifizierungs- und Beratungsangebote informieren. Ebenfalls mit dabei sind das Sozialministeriumservice, die MA 40 und der Fonds Soziales Wien (FSW).

Arbeitskräftemangel und Langzeitarbeitslosigkeit: Mit Schumann, Göschl und Miloradović auf „Expedition Arbeitsmarkt“



Datum: 20.10.2026, 10:00 Uhr


Art: Pressetermine


Ort: MAK – Museum für angewandte Kunst


Weiskirchnerstraße 3

1010 Wien





 Rückfragen & Kontakt 
arbeit plus Wien
 Mag.a Eva Schober
 Telefon: Tel. 01-720 38 80-15
 E-Mail: [email protected]
 Website: https://www.arbeitplus-wien.at
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