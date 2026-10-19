Morgen: Schumann, Göschl und Miloradović auf „Expedition Arbeitsmarkt“

Wien (OTS) -

Arbeitskräftemangel auf der einen, steigende Langzeitarbeitslosigkeit auf der anderen Seite: Wie lassen sich beide Herausforderungen gemeinsam angehen? Morgen, Dienstag, 20. Oktober, gehen Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann, AMS Wien-Geschäftsführer Winfried Göschl und waff-Geschäftsführer Marko Miloradović bei der Jobmesse PERSPEKTIVE 2026 gemeinsam mit den Medienvetreter:innen auf „Expedition Arbeitsmarkt“.

An verschiedenen Stationen treffen sie Menschen, die den Weg aus der Langzeitarbeitslosigkeit gefunden haben oder dabei unterstützt werden, sowie die Sozialen Unternehmen, die sie dabei begleiten. Anschließend nehmen sie selbst Stellung zu den aktuellen Herausforderungen und Möglichkeiten des Arbeitsmarkts.

Einzelinterviews, Fotos an den Messeständen und Hintergrundgespräche mit den beteiligten Organisationen sind möglich.

Termin: Dienstag, 20. Oktober 2026, 10.00 Uhr

Ort: MAK – Museum für angewandte Kunst, Weiskirchnerstraße 3, 1010 Wien

Ablauf: 10.00 Uhr Begrüßung in der MAK-Lounge, ca. 10.10 Uhr Rundgang, ca. 10.45 Uhr Möglichkeit für Einzelgespräche

Moderation und „Expeditionsleitung“: Esther Rainer, Geschäftsführerin arbeit plus Wien

Die Jobmesse PERSPEKTIVE 2026 wird von arbeit plus Wien in Kooperation mit AMS Wien und waff veranstaltet. Von 9.30 bis 16.30 Uhr können arbeitsuchende Wiener:innen Soziale Unternehmen kennenlernen, sich direkt bewerben und sich über Qualifizierungs- und Beratungsangebote informieren. Ebenfalls mit dabei sind das Sozialministeriumservice, die MA 40 und der Fonds Soziales Wien (FSW).

Arbeitskräftemangel und Langzeitarbeitslosigkeit: Mit Schumann, Göschl und Miloradović auf „Expedition Arbeitsmarkt“

Datum: 20.10.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: MAK – Museum für angewandte Kunst

Weiskirchnerstraße 3

1010 Wien