VÖP begrüßt Stärkung der Digitaltransformationsförderung

Wien (OTS) -

Der Verband Österreichischer Privatsender (VÖP) begrüßt die Einigung der Bundesregierung auf die Fortführung und Erhöhung der Digitaltransformationsförderung auf 24 Millionen Euro jährlich für die Jahre 2027 und 2028. Damit wird ein wichtiges Förderinstrument für die digitale Weiterentwicklung privater Medien fortgesetzt und die Planungssicherheit für heimische Radio- und Fernsehveranstalter gestärkt.

„Die Fortführung und Aufstockung der Digitaltransformationsförderung ist ein wichtiges Signal für den privaten Rundfunk. Sie unterstützt die Sender dabei, ihre digitalen Angebote weiterzuentwickeln und in neue Technologien und innovative Inhalte zu investieren.“, sagt VÖP-Geschäftsführerin Corinna Drumm.

Gleichzeitig weist der VÖP darauf hin, dass die wirtschaftliche Situation vieler privater Radio- und Fernsehveranstalter äußerst angespannt bleibt. Die anhaltende Verlagerung von Werbeerlösen zu globalen Plattformkonzernen sowie steigende Kosten setzen heimische Medienunternehmen zunehmend unter Druck. Gerade in diesem Umfeld sind langfristig tragfähige Rahmenbedingungen entscheidend, damit private Radio- und Fernsehsender ihre Angebote weiterentwickeln und im Wettbewerb bestehen können.

„Privatsender sind weit mehr als Wirtschaftsunternehmen: Sie erreichen täglich Millionen Menschen in Österreich und leisten einen unverzichtbaren Beitrag zu Information, Meinungsvielfalt, regionaler Berichterstattung und demokratischer Öffentlichkeit und sichern Tausende Arbeitsplätze. Ihre gesellschaftliche Relevanz muss sich stärker in den medienpolitischen Rahmenbedingungen widerspiegeln.“, betont Drumm.

Die Fortführung der Digitaltransformationsförderung ist ein wichtiger Schritt, kann aber nur ein Teil einer zukunftsorientierten Medienpolitik sein. Aus Sicht des VÖP braucht es weitere gezielte Maßnahmen, um die wirtschaftliche Basis privater Fernseh- und Radiosender nachhaltig zu stärken und ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber globalen Plattformen zu sichern.