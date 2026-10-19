  • 19.10.2026, 08:15:33
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REMINDER: WKÖ Gewerbe und Handwerk / Bundesinnung Bau: Pressegespräch Dienstag, 20.Oktober, 10.00 Uhr

Wie steht es um den Konjunktur-Motor Bauwirtschaft? Wie haben sich die Aufträge und Umsätze der einzelnen Branchen entwickelt? Welche Impulse brauchen die Betriebe?

Wien (OTS) - 

Das Gewerbe und Handwerk ist die größte Arbeitgebersparte Österreichs. Die Bauwirtschaft und ihre vor- wie nachgelagerten Bereiche wiederum sind die wichtigsten Konjunkturtreiber für die Sparte.

Beim gemeinsamen Pressegespräch der WKÖ-Bundessparte Gewerbe und Handwerk und Bundesinnung Bau stehen die Auftrags- und Umsatzentwicklung, der Ausblick für die kommenden Monate sowie Rahmenbedingungen und Forderungen im Mittelpunkt. KMU Forschung Austria präsentiert die Ergebnisse der vierteljährlichen Konjunkturbeobachtung.

P R E S S E G E S P R Ä C H

Wann: Dienstag, 20. Oktober 2026, 10.00 Uhr

Wo: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstr. 63, 1045 Wien, Saal 4

Ihre Gesprächspartner:innen:

  • Mst. Ing. Manfred Denk, MBA - Obmann der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der WKÖ
  • Bmstr. Ing. Robert Jägersberger, Bundesinnungsmeister Baugewerbe
  • Mag. Christina Enichlmair, M.A., KMU Forschung Austria
  • Mag. Sabrina Winkler, Geschäftsführerin der Bundessparte Gewerbe und Handwerk

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung bis Montag, 19. Oktober 2026, unter: [email protected]

Eine Teilnahme ist auch online möglich, die Zusendung des Links erfolgt nach der Anmeldung.

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Telefon: T 0590 900 – 4462
E-Mail: [email protected]

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