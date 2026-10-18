- 18.10.2026, 15:11:32
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ABGESAGT: Offizieller Besuch des albanischen Premierministers Rama bei Bundeskanzler Stocker findet nicht statt
Wien (OTS) -
Der für morgen, Montag, den 19. Oktober 2026 angekündigte offizielle Besuch des Premierministers der Republik Albanien Edi Rama bei Bundeskanzler Christian Stocker wurde von albanischer Seite abgesagt.
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