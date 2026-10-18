  • 18.10.2026, 15:11:32
  • /
  • OTS0028

ABGESAGT: Offizieller Besuch des albanischen Premierministers Rama bei Bundeskanzler Stocker findet nicht statt

Wien (OTS) - 

Der für morgen, Montag, den 19. Oktober 2026 angekündigte offizielle Besuch des Premierministers der Republik Albanien Edi Rama bei Bundeskanzler Christian Stocker wurde von albanischer Seite abgesagt.

Rückfragen & Kontakt

Bundespressedienst
Telefon: +43 1 53 115 - 202448

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NBU

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Bundespressedienst

Rückfragen & Kontakt

Bundespressedienst
Telefon: +43 1 53 115 - 202448

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright