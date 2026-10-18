Ofenauer: Klaudia Tanner steht für klaren, rot-weiß-roten Kurs zur Stärkung der Landesverteidigung

Wien (OTS) -

„Bundesministerin Klaudia Tanner steht für einen klaren, rot-weiß-roten Kurs zur Stärkung unserer Landesverteidigung“, betont ÖVP-Wehrsprecher Friedrich Ofenauer zu den heutigen Aussagen der Verteidigungsministerin in der ORF-„Pressestunde“. Der ÖVP-Mandatar weiter: „Die Bedrohungen nehmen zu, deshalb müssen wir unsere Verteidigungsfähigkeit konsequent an die Herausforderungen unserer Zeit anpassen. Mit dem Aufbauplan 2032+ und dem klaren Ziel, bis 2032 zwei Prozent des BIP für das Bundesheer bereitzustellen, schaffen wir die notwendigen Voraussetzungen für ein modernes und leistungsfähiges Heer und für unsere Landesverteidigung.“



Die Reform des Wehrdienstes ist dabei ein tragender Pfeiler, an dem es parteiübergreifend zu arbeiten gilt: Eine verbesserte Ausbildung, die Rückkehr der Milizübungen und eine bessere Planbarkeit für Soldaten und Arbeitgeber werden hier die Einsatzbereitschaft und die Durchhaltefähigkeit des Bundesheeres stärken. Auch bei der Sicherung des österreichischen Luftraums sind rechtzeitig getroffene Entscheidungen unabdingbar. „Ein souveräner Staat muss seinen Luftraum selbst schützen können. Deshalb ist es notwendig, die Nachfolge der Eurofighter rechtzeitig vorzubereiten und bei der bodengebundenen Luftverteidigung im Rahmen von Sky Shield die richtigen Schritte zu setzen. Gerade als neutraler Staat müssen wir in der Lage sein, unser Land eigenständig zu verteidigen und auf neue Bedrohungen zu reagieren“, hält Ofenauer fest.



Ofenauer hebt zudem die Bedeutung der geistigen Landesverteidigung hervor: „Umfassende Landesverteidigung bedeutet mehr als militärische Fähigkeiten. Es geht auch darum, das Bewusstsein für unsere Demokratie, unsere Werte und die gemeinsame Verantwortung für Österreich zu stärken. Kooperationen und Initiativen zur Verankerung der geistigen Landesverteidigung in der Breite der Bevölkerung sind wichtige Schritte, um die Widerstandsfähigkeit unserer Gesellschaft zu erhöhen“, unterstreicht Ofenauer, der diesbezüglich auch auf den freiwilligen Grundwehrdienst für Frauen und den steigenden Frauenanteil in allen Bereichen des Heeres verweist. Der Wehrsprecher der Volkspartei abschließend: „Wir müssen militärisch bestmöglich vorbereitet sein und gleichzeitig als Gesellschaft resilienter werden. Beides gehört zu einer verantwortungsvollen Sicherheitspolitik. Und dafür stehen Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und die Volkspartei.“ (Schluss)