VÖZ zu Zustellförderung: „Notwendige medienpolitische Weichenstellung für die Medienvielfalt“

Wien (OTS) -

Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) begrüßt die gestern präsentierte Einigung der Bundesregierung auf ein Medienpaket. „Mit der Förderung der Zustellung von abonnierten gedruckten Zeitungen, wie sie gestern präsentiert worden ist, hat die Bundesregierung eine richtige und höchst notwendige medienpolitische Weichenstellung vorgenommen“, betont VÖZ-Präsident Rainer Nowak („Die Presse“).

Es sei äußerst erfreulich, dass Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler die Wichtigkeit dieses Themas erkannt hat und nun eine Maßnahme zur Umsetzung gebracht wird, die insbesondere den Menschen im ländlichen Raum zugutekommt, sagt VÖZ-Geschäftsführer Gerald Grünberger: „Die Zustellförderung sichert neben aller Notwendigkeit für eine rasche Digitalisierung des Verkaufsmodells von Tageszeitungen auch das Recht auf analoges Leben ab und stellt sicher, dass alle Bevölkerungsgruppen in allen Regionen mit faktenbasiertem und vertrauenswürdigem Journalismus versorgt werden können.“

Wichtig sei es nun, dass es auch zu einer raschen Umsetzung der Zustellförderung kommt, damit die dafür vorgesehenen finanziellen Mittel so rasch wie möglich ausgeschüttet und den Medienhäusern verlegerischer Herkunft zugutekommen können, schließt Grünberger mit einem Appell an die Bundesregierung.