ARBÖ: Sicher durch den Herbst radeln

Wien (OTS) -

Für viele Österreicherinnen und Österreicher ist im Herbst die Radsaison noch nicht vorbei. Sonnige Nachmittage und angenehme Temperaturen laden weiterhin zu Ausfahrten ein. Doch die goldene Jahreszeit bringt auch einige Herausforderungen mit sich. Feuchtes Laub macht Wege rutschig, Nebel erschwert das Sehen und gesehen werden und beim Heimfahren wird es bereits früh Dunkel.

Der ARBÖ empfiehlt daher die Beleuchtung, Bremsen und Reifen zu kontrollieren und die Fahrweise an die Bedingungen anzupassen.

Wer in den Nachmittagsstunden zu einer längeren Runde aufbricht, sollte die früher einsetzende Dämmerung bei der Tourenplanung berücksichtigen. Eine funktionierende Beleuchtung gehört deshalb auch bei sonnigem Start zur Vorbereitung. Akkus der Fahrradlichter sollten ausreichend geladen sein und Leuchten und Rückstrahler sauber gehalten werden. Bei Dunkelheit und schlechter Sicht muss mit Licht gefahren werden. Vorgeschrieben sind vorne ein weißes oder hellgelbes Dauerlicht und hinten ein rotes Rücklicht. Helle Kleidung und reflektierende Elemente helfen zusätzlich, frühzeitig wahrgenommen zu werden. Sie ersetzen allerdings nicht die Fahrradbeleuchtung.

Besondere Vorsicht ist bei nassem Herbstlaub geboten. Vor allem auf Waldwegen, aber auch auf asphaltierten Radwegen kann die Kombination aus Laub und Feuchtigkeit schnell zur Rutschgefahr werden. Die Bodenhaftung nimmt ab, während Unebenheiten und andere Hindernisse durch die Blätter verdeckt werden. Daher gilt es die Geschwindigkeit zu reduzieren, ausreichend Abstand halten und abrupte Lenk- und Bremsmanöver vermeiden.

Nach einer langen Radsaison empfiehlt sich außerdem ein genauerer Blick auf den Zustand des Fahrrades. Abgefahrene Reifen und verschlissene Bremsbelege sollten rechtzeitig ersetzt werden. Gerade bei Nässe kann sich der Bremsweg deutlich verlängern. Wer eine nachlassende Bremswirkung bemerkt oder bei der Beurteilung des technischen Zustandes unsicher ist, sollte das Fahrrad fachlich überprüfen lassen.

Für die mittlerweile kühlen Morgen- und Abendstunden ist zudem eine passende Kleidung ratsam. Mehrere dünne Schichten schützen vor dem Auskühlen und Lassen sich bei steigenden Temperaturen einfach anpassen. Winddichte Jacken und Handschuhe sorgen für Komfort.