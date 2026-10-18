Gewerkschaft GPA: Keine Verlängerung der Ladenöffnungszeiten auf dem Rücken der Beschäftigten

Wien (OTS) -

Und täglich grüßt das Murmeltier: Längere Öffnungszeiten bringen keine höheren Umsätze – sie erhöhen nur den Druck auf Beschäftigte und verschärfen den Wettbewerb zulasten kleinerer Betriebe“, sagt Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA, zur Forderung von Rewe-Österreich-Chef Marcel Haraszti nach längeren Öffnungszeiten für Selbstbedienungsläden und Filialen. „Die 72 Wochenöffnungsstunden reichen vollkommen aus. Was in 72 Stunden nicht eingekauft wird, wird auch in 78 Stunden nicht eingekauft.“

Besonders betroffen wären Frauen: „Rund sieben von zehn Beschäftigten im Handel sind Frauen – fehlende Betreuungsangebote am Sonntag und in den Randzeiten machen längere Öffnungen zur sozialen Zumutung“, so Teiber.

Teiber weiter: „Dass es bei der Verlängerung der Öffnungszeiten von Automatenshops nur darum geht, bald überall länger öffnen zu dürfen, ist offensichtlich, wenn gleich die Forderung nach einer längeren Öffnungszeit im normalen Geschäft mittransportiert wird. Wer jetzt Automatenshops oder hybride Modelle als Türöffner für Sonn- und Feiertagsverkauf nutzt, legt die Axt an die Lebensqualität von hunderttausenden Handelsangestellten. 95 Prozent der Handelsangestellten lehnen Sonntagsarbeit ab. Die behauptete ‚Freiwilligkeit‘ gibt es in der Praxis nicht: Wer am Dienstplan steht, arbeitet – mit mehr Stress, weniger Planbarkeit und höherer Belastung.“

Die GPA warnt vor einer schleichenden Aushöhlung des Arbeitnehmerschutzes über personallose Konzepte: „Selbstbedienungsläden sind kein Freibrief, Regeln zu umgehen. Versorgungssicherheit am Land entsteht durch gute Jobs, faire Löhne und planbare Arbeitszeiten.“

Im Vorfeld der KV-Verhandlungen betont Teiber: „Was dem Handel wirklich hilft, ist eine Stärkung der Kaufkraft. Es ist also im ureigensten Interesse der Arbeitgeber, dass die nächste Woche startenden KV-Verhandlungen stark abgeschlossen werden.“