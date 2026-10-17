EILT-AVISO: Heute Presspoint nach Arbeitstreffen der Regierungsspitze im Bundeskanzleramt um 18.00 Uhr

Wien (OTS) -

Heute, Samstag 17. Oktober 2026, um 18.00 Uhr laden Bundeskanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger zu einem gemeinsamen Presspoint ins Bundeskanzleramt, um über die Ergebnisse des heutigen Arbeitstreffens der Regierungsspitze zu informieren.

Termin für Medien:

18.00 Uhr

PRESSPOINT

Ort: Kongresssaal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 17.15 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.



HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).