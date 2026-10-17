- 17.10.2026, 17:08:02
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EILT-AVISO: Heute Presspoint nach Arbeitstreffen der Regierungsspitze im Bundeskanzleramt um 18.00 Uhr
Heute, Samstag 17. Oktober 2026, um 18.00 Uhr laden Bundeskanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger zu einem gemeinsamen Presspoint ins Bundeskanzleramt, um über die Ergebnisse des heutigen Arbeitstreffens der Regierungsspitze zu informieren.
Termin für Medien:
18.00 Uhr
PRESSPOINT
Ort: Kongresssaal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 17.15 Uhr)
Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.
HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME
Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).
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Bundespressedienst
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