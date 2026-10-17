FPÖ – Schnedlitz: „Tiroler ÖVP lässt Stocker fallen – Zerfallsprozess der Volkspartei ist unaufhaltsam!“

Wien (OTS) -

Als „offensichtliches Zeichen des fortschreitenden Zerfalls der ÖVP unter Kanzler Stocker“ bezeichnete heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz die Pläne der Tiroler ÖVP, eine eigene „Tirol-Mitgliedschaft“ einzuführen. Diese soll es ermöglichen, nur der Landespartei und nicht mehr automatisch der Bundes-ÖVP anzugehören. Für Schnedlitz sei dies ein klares Misstrauensvotum gegen den Kanzler aus den eigenen Reihen: „Wenn Landesorganisationen wie jene in Tirol beginnen, sich auch schon organisatorisch von der Bundespartei abzukoppeln, dann weiß jeder, dass das Schiff der ÖVP am Sinken ist. Kanzler Stocker ist nur mehr ein Kapitän auf Abruf, dem die eigene Mannschaft die Gefolgschaft verweigert und der sich beharrlich an die Macht klammert.“

Klar sei aber auch, dass die ÖVP-Landeshauptleute wie Mattle es in der Hand hätten, Stocker samt seiner Chaos-Regierung zum Rücktritt zu bewegen und den Weg für die längst überfälligen Neuwahlen freizumachen. „Wo ÖVP draufsteht, ist auch ÖVP drin, und wer Stocker und Co weiter die Mauer macht, trägt die volle politische Verantwortung dafür, dass er mit seiner handlungsunfähigen Chaos-Regierung unsere Heimat in allen Bereichen immer weiter in Richtung Abgrund führt. Dafür werden ihm die Wähler die Rechnung ausstellen“, betonte Schnedlitz.

Die Menschen im Land hätten nämlich nichts davon, wenn sich ÖVP-Landesorganisationen eigene Grundsatzprogramme oder separate Mitgliedschaften basteln würden, nur um Kindesweglegung von Stockers Katastrophenpolitik zu betreiben, sondern bräuchten eine sofortige Wende: „Der einzige Weg dahin führt über die Wahlurne, wo die Österreicher mit einem klaren Votum für die FPÖ und einen Volkskanzler Herbert Kickl den Systemwechsel einleiten können!“