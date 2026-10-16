NEOS gratulieren Susanna Riedlsperger zur Wahl zur JUNOS-Vorsitzenden

Wien (OTS) -

NEOS gratulieren der Tirolerin Susanna Riedlsperger herzlich zur Wahl zur Vorsitzenden der Jungen Liberalen NEOS. „Susanna Riedlsperger hat sich als Landtagsabgeordnete und stellvertretende Landesvorsitzende der NEOS in Tirol bereits intensiv für mehr Tempo bei den für junge Menschen so notwendigen Reformen im Land eingesetzt. Ich bin mir sicher, dass sie auch als neue JUNOS-Vorsitzende die liberale Jugendbewegung als starke Stimme vertreten und sich dafür einsetzen wird, dass Politik nicht auf Kosten junger Menschen und ihrer Zukunft passiert. Ich gratuliere ihr und dem gesamten neu gewählten Bundesvorstand ganz herzlich zur Wahl und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit“, sagt NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos.

„Einen großen Dank möchte ich heute auch an die scheidende Vorsitzende Sophie Wotschke richten, die den JUNOS-Vorsitz 2022 nach für viele junge Menschen in Österreich wirklich herausfordernden Jahren übernommen hat und stets eine starke Stimme und verlässliche Partnerin für deren Anliegen war. Sophie wird auch künftig - in ihrer Rolle als Nationalratsabgeordnete bei NEOS - die notwendigen Reformen für die jungen Menschen in Österreich einfordern und ihre Anliegen aktiv einbringen”, so Hoyos.