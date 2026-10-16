  • 16.10.2026, 13:56:32
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WKÖ-Prettner: Deutsch-französische Einigung zum Automotive Package ist wichtiges Signal für Fahrzeugindustrie

Gemeinsamer Weg schafft Perspektiven für Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit – Weg für politische Beschlussfassung geebnet

Wien (OTS) - 

„Mit dieser Einigung wurde ein erster wichtiger Impuls für die Zukunft der österreichischen und europäischen Fahrzeugindustrie gesetzt. Sie eröffnet Perspektiven für notwendige Investitionen und stärkt damit den Wirtschaftsstandort“, betont Roland Prettner, Obmann des Fachverbandes der Fahrzeugindustrie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), anlässlich der Einigung zwischen Deutschland und Frankreich zum EU-Automotive Package.

Nach intensiven Verhandlungen haben sich Deutschland und Frankreich auf einen gemeinsamen Weg beim EU-Automotive Package verständigt. Bislang war eine Einigung aufgrund unterschiedlicher Standpunkte insbesondere bei der Technologieneutralität nicht möglich gewesen.

Die Überwindung dieser Pattsituation schafft nun eine klare Perspektive für die europäische Automobilindustrie. Sie setzt ein wichtiges Signal für Investitionen, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit und kann dazu beitragen, die Unternehmen angesichts der aktuellen Herausforderungen zu unterstützen. Damit ist der Weg für die politische Beschlussfassung frei. (PWK552/NIS)

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