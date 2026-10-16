  • 16.10.2026, 12:26:02
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  • OTS0109

Österreichische Ärztekammer weist Stilling-Anspielungen scharf zurück

Pauschalverdacht gegen Ärztinnen und Ärzte nicht hinnehmbar.

Wien (OTS) - 

„Die pauschalen Verdächtigungen der Arbeiterkammer-Bereichsleiterin Stilling sind nicht hinzunehmen“, weist Johannes Steinhart, Präsident der Österreichischen Ärztekammer, deren aktuell getätigte Aussagen vehement zurück. „Unsere Ärztinnen und Ärzte halten jeden Tag das Gesundheitssystem am Laufen und geben ihr Bestes für Patientinnen und Patienten. Sie haben es sicher nicht verdient, pauschal der Korruption verdächtigt zu werden – zumal die Methodik der Studie wohl kein objektives Bild bieten kann. Wir erwarten für diesen Generalverdacht eine Entschuldigung."

Zur Verkürzung der Wartezeiten forderte Steinhart einmal mehr einen deutlichen Ausbau des öffentlichen Gesundheitssystems. „Wenn wir den Kassenbereich durch attraktivere Arbeitsbedingungen stärken und die Ambulanzen auch durch eine bessere Patientenlenkung entlasten, verkürzen sich die Wartezeiten und das solidarisch finanzierte Gesundheitssystem wird gefestigt“, so Steinhart.

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Telefon: 01/51406-3341
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