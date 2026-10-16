- 16.10.2026, 12:13:32
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Einladung: Medien-Statement zum Start der KV-Verhandlungen im Handel, 22.10.2026, 11:00 Uhr
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
am Donnerstag, den 22. Oktober, starten die KV-Verhandlungen für die rund 450.000 Angestellten und Lehrlinge im österreichischen Handel. Im Vorfeld der ersten Gesprächsrunde stehen Ihnen die Verhandlungsleiter:innen für ein Statement zur Verfügung. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Forderungsübergabe zu fotografieren bzw. zu filmen.
BEGRÜSSUNG UND FORDERUNGSÜBERGABE
Ort: Wirtschaftskammer Österreich, Oktogon, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien
Zeit: 22. Oktober 2026
Begrüßung und Forderungsübergabe: 11:00 Uhr
Gemeinsames Medienstatement: 11:30 Uhr
Ihre Gesprächspartner:innen:
Dr. Rainer TREFELIK, Obmann der Bundesparte Handel in der WKÖ
Linda KEIZER, Verhandlungsleiterin der GPA
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Anmeldung unter: [email protected]
Rückfragen & Kontakt
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