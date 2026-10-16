20 Jahre Gesundheitswissenschaften an der FH Salzburg

Salzburg/Puch-Urstein (OTS) -

Vor 20 Jahren starteten an der FH Salzburg die ersten gesundheitswissenschaftlichen Studiengänge. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung ihrer Studienangebote, einer wachsenden Forschungslandschaft, dem Ausbau internationaler Partnerschaften und einem starken Praxisbezug trägt die FH Salzburg dazu bei, Fachkräfte auf die aktuellen Veränderungen und Herausforderungen im Gesundheitswesen vorzubereiten und die Gesundheitsversorgung von morgen mitzugestalten.

Diesen Entwicklungen begegnet die FH Salzburg mit der laufenden Weiterentwicklung ihrer Studienangebote. FH-Rektor Dominik Engel: „Mit den Bachelorstudiengängen haben wir in den vergangenen 20 Jahren wichtige Grundlagen für die Ausbildung von Gesundheitsfachkräften geschaffen. Es braucht für die Gesundheitswissenschaften aber auch flächendeckende Masterangebote.“

„In der Lehre setzt die FH Salzburg auf innovative Ansätze. Simulationen mit modernster Technologie, Virtual-Reality-Anwendungen, interprofessionelle Trainings und realitätsnahe Übungsszenarien ermöglichen es Studierenden, komplexe Situationen bereits während des Studiums praxisnah zu erleben“, betont Geja Oostingh, Leiterin des Departments Gesundheitswissenschaften .

Neue Studienangebote wie der Bachelorstudiengang Logopädie (ab 2027) oder der Masterstudiengang Applied AI for Health (Department IT in Kooperation mit der PMU) zeigen zudem, wie das Studienportfolio laufend an gesellschaftliche und technologische Entwicklungen angepasst wird.

Forschung und internationale Netzwerke

Parallel zu den Studiengängen wurde die Forschung in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut. Heute beschäftigen sich Forscher*innen der FH Salzburg mit Themen, die unmittelbar für Patient*innen, Gesundheitsberufe und Gesundheitseinrichtungen relevant sind. Beispiele reichen von digitalen Lösungen für die Gesundheitsversorgung über den Umgang mit Hitzebelastung im Gesundheitswesen bis hin zu KI-gestützten Diagnoseverfahren und der Entwicklung neuer Anwendungen auf Basis pflanzlicher Wirkstoffe.

Nicht nur in der Forschung, sondern auch auf Ausbildungsebene gewinnen internationale Netzwerke und europäische Kooperationen zunehmend an Bedeutung. EU-geförderte Bildungs- und Forschungsinitiativen fördern den Wissensaustausch, stärken die internationale Sichtbarkeit der FH Salzburg und eröffnen Studierenden und Forschenden neue Perspektiven.

20 Jahre Gesundheitswissenschaften im aktuellen Magazin der FH Salzburg

In der neuen Ausgabe des FH-Magazins „warum!“ anlässlich des 20-jährigen Jubiläums zeigen Interviews, Reportagen und Projekte, wie sich die Gesundheitswissenschaften verändert haben, wie heute gelernt und gelehrt wird, wie Forschung die Gesundheitsversorgung von morgen prägt und welche Kompetenzen künftig in Gesundheitsberufen gefragt sein werden.

Jubiläumsfeier am Campus Urstein

Im Rahmen der Jubiläumsfeier am 15. Oktober 2026 kamen langjährige Partner und Wegbegleiter*innen, Mitarbeitende, Studierende und Absolvent*innen des Departments Gesundheitswissenschaften zusammen, um das 20-Jahr-Jubiläum zu feiern und gemeinsam auf die erfolgreiche Entwicklung des Departments sowie zukünftige Herausforderungen im Gesundheitswesen zu blicken. (Fotos von der Jubiläumsfeier)

Gesundheitswissenschaften an der FH Salzburg auf einen Blick