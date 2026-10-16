Unabhängige gehen heute zur Klimademo!

Wien (OTS) -

Der Klimafahrplan dazu wird verzögert. Der Umweltminister will nur Bauern schützen. Der Bildungsminister erfindet neue Schulformen, zum Hitzeschutz in Schulgebäuden fällt ihm nichts ein.

Die Universitäten forschen zum Klimawandel und machen viele gute Vorschläge zur Transformation, daher muss ihnen das Budget gekürzt werden, bevor sich die Regierung in den Winterschlaf begibt. Nur der Finanzminister will - ohne Universitäten? - Klimapolitik machen!

Die Unabhängige Gewerkschaftsfraktion im Öffentlichen Dienst nimmt am Klimastreik 2026 teil und fordert den Bundeskanzler auf, Klimawandelmaßnahmen zur Chefsache zu machen, damit vor den nächsten heißen Sommern endlich etwas für unsere Zukunft getan wird!

https://fridaysforfuture.at/events/grossstreik

Beate Neunteufel-Zechner

UGÖD Referatsleitung Klima und Strukturwandel

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