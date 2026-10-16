  • 16.10.2026, 11:16:32
  • /
  • OTS0081

Unabhängige gehen heute zur Klimademo!

Warum? - weil das Klimagesetz nicht effektiv gestaltet wurde.

Wien (OTS) - 

Der Klimafahrplan dazu wird verzögert. Der Umweltminister will nur Bauern schützen. Der Bildungsminister erfindet neue Schulformen, zum Hitzeschutz in Schulgebäuden fällt ihm nichts ein.

Die Universitäten forschen zum Klimawandel und machen viele gute Vorschläge zur Transformation, daher muss ihnen das Budget gekürzt werden, bevor sich die Regierung in den Winterschlaf begibt. Nur der Finanzminister will - ohne Universitäten? - Klimapolitik machen!

Die Unabhängige Gewerkschaftsfraktion im Öffentlichen Dienst nimmt am Klimastreik 2026 teil und fordert den Bundeskanzler auf, Klimawandelmaßnahmen zur Chefsache zu machen, damit vor den nächsten heißen Sommern endlich etwas für unsere Zukunft getan wird!
https://fridaysforfuture.at/events/grossstreik

Beate Neunteufel-Zechner
UGÖD Referatsleitung Klima und Strukturwandel
[email protected]

Rückfragen & Kontakt

Dr. Stefan Schön
Telefon: +43069911240984
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.ugoed.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | UGW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Unabhängige GewerkschafterInnen im Öffentlichen Dienst und in ausgegliederten Betrieben (UGÖD)

Rückfragen & Kontakt

Dr. Stefan Schön
Telefon: +43069911240984
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.ugoed.at/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright