Volksanwaltschaft: Menschen haben hohes Vertrauen in uns

Wien (OTS) -

„Die Menschen in Österreich haben hohes Vertrauen in uns. Die Volksanwaltschaft belegt im APA-OGM-Vertrauensindex den zweiten Platz hinter der Polizei. Dieses Vertrauen ist Bestätigung und Auftrag zugleich, dem unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich gerecht werden“, halten Volksanwältin Gaby Schwarz, Volksanwalt Bernhard Achitz und Volksanwalt Christoph Luisser anlässlich der aktuellen Ergebnisse fest. Für diese Erhebung wurden 1.047 repräsentativ ausgewählte Wahlberechtigte befragt.

Seit 1977 kontrolliert die Volksanwaltschaft die öffentliche Verwaltung. „Wir sind auch in Zukunft für alle Menschen da, wenn sie Probleme mit Behörden haben, sich von ihnen ungerecht behandelt fühlen oder oftmals nicht mehr wissen, an wen sie sich noch wenden können“, so die Vorsitzende Gaby Schwarz. Darüber hinaus kontrolliert die Volksanwaltschaft als „Haus der Menschenrechte“ Einrichtungen, in denen Menschen in ihrer Freiheit eingeschränkt sind. Beschwerden an die Volksanwaltschaft können formlos und kostenlos eingebracht werden – auch online unter www.volksanwaltschaft.gv.at.