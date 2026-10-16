  • 16.10.2026, 10:07:33
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NEOS: IHS-Studie bestätigt dringenden Reformbedarf im Gesundheitssystem

Pramhofer: „Während sich die einen aus Wartelisten freikaufen, müssen andere monatelang auf eine Operation warten. Eine Strukturreform des Gesundheitssystems ist unausweichlich.“

Wien (OTS) - 

Die Ergebnisse der aktuellen IHS-Studie zu Wartezeiten bei planbaren Operationen zeigen für NEOS-Gesundheitssprecher Christoph Pramhofer einmal mehr den dringenden Reformbedarf im österreichischen Gesundheitssystem. „Wenn Menschen monatelang auf eine notwendige Operation warten müssen, während andere durch zusätzliche Zahlungen in öffentlichen Spitälern deutlich schneller behandelt werden, dann läuft in unserem Gesundheitssystem etwas grundlegend falsch. Das Problem ist nicht, dass manche Menschen eine private Zusatzversicherung haben. Das Problem ist, dass die reguläre Versorgung nicht gut genug funktioniert.“

Für Pramhofer liegt die Ursache vor allem in ineffizienten Strukturen und zersplitterten Zuständigkeiten: „Wir haben eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt, aber nicht eines der besten. Das liegt auch daran, dass sich die Länder viel zu oft gegen eine effizientere Organisation unserer Krankenhäuser verwehren. Währen die Verantwortlichen ihre Strukturen verteidigen, leiden die Menschen unter langen Wartezeiten. Genau deshalb brauchen wir endlich den Mut zu echten Strukturreformen. Unser Ziel muss eine Gesundheitsversorgung sein, die nicht danach fragt, wo jemand wohnt oder wie viel Geld jemand hat, sondern die allen Menschen rasch und verlässlich die Behandlung bietet, die sie brauchen.“

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