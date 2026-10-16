ÖGB zu Inflation: Weitere Maßnahmen gegen Teuerung notwendig

Wien (OTS) -

Die heute von Statistik Austria veröffentlichte Inflation von 3,6 Prozent im September zeigt, dass Maßnahmen zur Entlastung der Menschen essenziell sind. Vor allem Treibstoffe und Mieten treiben die Preise. Positiv ist, dass die Senkung der Elektrizitätsabgabe und der von der Regierung beschlossene Sozialtarif helfen, die Inflation zu dämpfen. Die Spritpreisbremse ist ebenso wichtig und richtig.

Dennoch verlangt der ÖGB eine Ausweitung der Spritpreisbremse. Insbesondere ist die Margenbegrenzung auf Heizöl auszuweiten. Angesichts der Preisanstiege bei Energie werden auch Maßnahmen gegen die Teuerung bei Gas und Pellets sowie wirksamere Eingriffe bei den Wohnkosten notwendig sein.

„Die Spritpreisbremse ist eine notwendige Entlastung, reicht aber allein nicht aus. Wir brauchen weitere wirksame Maßnahmen, damit die Menschen die steigenden Lebenshaltungskosten bewältigen können“, sagt Angela Pfister, Leiterin des volkswirtschaftlichen Referats im ÖGB.

Mietpreisbremse nachbessern

Neben Energie und Treibstoffen belasten vor allem steigende Mieten die Haushalte. Der ÖGB fordert daher eine Nachbesserung der Mietpreisbremse und weitere Einschränkungen bei befristeten Mietverträgen. „Wohnen ist ein Grundbedürfnis und darf nicht zum Luxus werden. Die Mietpreisbremse muss Mieter:innen wirksam vor übermäßigen Preissteigerungen schützen. Gleichzeitig brauchen sie mehr Sicherheit und Planbarkeit“, betont Pfister.

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