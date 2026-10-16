80 Jahre Verband der gemeinnützigen Bauvereinigungen: Acht Jahrzehnte im Zeichen des leistbaren Wohnens

Wien (OTS) -

Unter dem Motto „80 Jahre leistbares Wohnen – leistbares Leben“ feierte der Verband der gemeinnützigen Bauvereinigungen Österreichs – Revisionsverband am Donnerstag, dem 15. Oktober 2026, sein 80-jähriges Bestehen. Zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft kamen in der STAGE 3 Eventlocation in Wien zusammen, um auf acht Jahrzehnte erfolgreicher Verbandsgeschichte zurückzublicken und über die Zukunft des leistbaren Wohnens zu diskutieren.

Hochrangige Gäste aus Politik und Wohnungswirtschaft

Im Rahmen der Ansprachen würdigten Vizekanzler und Wohnbauminister Andreas Babler, MSc, Wirtschaftsminister Dr. Wolfgang Hattmannsdorfer, Wohnbaulandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Staatssekretärin MMag.a Barbara Eibinger-Miedl, Landeshauptmannstellvertreter und Wohnbaulandesrat Dr. Manfred Haimbuchner sowie Wiens Wohnbaustadträtin Mag.a Elke Hanel-Torsch die Bedeutung der gemeinnützigen Bauvereinigungen für die österreichische Wohnversorgung.

80 Jahre Einsatz für leistbares Wohnen

In seiner Festrede ließ Verbandsobmann Michael Gehbauer acht Jahrzehnte Verbandsgeschichte Revue passieren. Er appellierte an die Politik, rasch in Gespräche einzutreten, um die Rahmenbedingungen für den gemeinnützigen Wohnbau weiter zu verbessern und eine Wohnbauoffensive für den leistbaren Wohnbau zu starten. Einen lebendigen Einblick in die Geschichte bot die Präsentation des Kurzfilms „80 Jahre in 8 Minuten“.

Neue WIFO-Studie im Mittelpunkt der Diskussion

Ein weiterer Höhepunkt des Festakts war die Präsentation erster Ergebnisse einer neuen Studie des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO), die im Rahmen einer anschließenden Podiumsdiskussion erörtert wurden. Dr. Michael Klien vom WIFO, Mag. Dr. Wolfgang Schwarzbauer von ECO Austria, Prof.in (FH) Mag.a Dr.in Elisabeth Springler von der FH des BFI Wien, Verbandsobmann KommR Mag. Michael Gehbauer und Verbandsobmann-Stellvertreterin Mag.a Isabella Stickler, CSE diskutierten die gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung der gemeinnützigen Bauvereinigungen für Österreich. Im Fokus stand insbesondere die Rolle des gemeinnützigen Wohnbaus für die Leistbarkeit des Wohnens und seine volkswirtschaftlichen Auswirkungen. Auch die Herausforderungen für die Branche waren ein großes Thema: der steigende Wohnraumbedarf, die verschärften wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die notwendigen Anforderungen an Klimaschutz. Die Diskussion machte aber erneut deutlich, dass der gemeinnützige Wohnbau nicht nur eine wichtige Säule der österreichischen Wohnversorgung darstellt, sondern auch für die wirtschaftliche Stabilität und den gesellschaftlichen Zusammenhalt von Bedeutung ist.

Gemeinsam in die Zukunft

Beim anschließenden Ausklang nutzten die Gäste die Gelegenheit zum persönlichen Austausch und zur Vernetzung. Der Festakt zum 80-jährigen Bestehen des Verbands bot damit nicht nur einen würdigen Rahmen, um auf die Leistungen der vergangenen Jahrzehnte zurückzublicken. Er unterstrich zugleich die Bedeutung einer starken gemeinnützigen Wohnungswirtschaft für die kommenden Generationen. „80 Jahre Verband der gemeinnützigen Bauvereinigungen – Revisionsverband stehen für ein klares Ziel: Leistbares Wohnen ist eine wesentliche Voraussetzung für ein leistbares Leben,“ so Verbandsobmann KommR Mag. Michael Gehbauer und Verbandsobmann-Stellvertreterin Mag.a Isabella Stickler, CSE.