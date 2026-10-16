Neu: DSGVO4KMU bündelt nützliches Datenschutz-Know-how für KMU

Wien (OTS) -

Datenschutz einfach und praxistauglich umsetzen: Mit der neuen Online-Plattform DSGVO4KMU < www.dsgvo4kmu.at > steht kleinen und mittleren Unternehmen ab sofort eine neue zentrale Anlaufstelle für Datenschutzfragen zur Verfügung. Das von der Europäischen Union geförderte gemeinsame digitale Informations- und Serviceangebot der Wirtschaftskammern Österreichs und der österreichischen Datenschutzbehörde (DSB) bietet verständliche Informationen und konkrete Hilfestellungen für den betrieblichen Alltag zur Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union. Die DSGVO regelt, wie Unternehmen, Behörden und Organisationen mit personenbezogenen Daten umgehen dürfen. Das Ziel des kostenlosen Angebots ist es, die Datenschutzkompetenz in KMU in Österreich zu stärken.

Kostenlose Online-Ratgeber und praktische Arbeitshilfen

Im Mittelpunkt von DSGVO4KMU stehen kostenlose Online-Ratgeber mit konkreten Handlungsempfehlungen. Ein DSGVO-Selbstcheck bietet eine erste Orientierung. Ergänzend dazu stehen Vorlagen, Checklisten und Informationen zu zentralen DSGVO-Pflichten sowie Anleitungen zu häufig gestellten Fragen zu Webseiten, Social Media und Foto- und Videoaufnahmen zur Verfügung.

Darüber hinaus umfasst das Angebot einen Generator für Datenschutzerklärungen, Checks für Datenschutz-Folgenabschätzungen und Datentransfers sowie Videos und leicht verständliche Begriffserklärungen. Die Inhalte greifen Fragen österreichischer Unternehmen auf und werden laufend aktualisiert.

Gemeinsame Initiative trägt zu einer sicheren Digitalisierung bei

Die Plattform DSGVO4KMU verbindet die rechtliche Expertise der Datenschutzbehörde (DSB) mit den Erfahrungen der Wirtschaftskammern Österreichs aus der unternehmerischen Praxis. Mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union soll die Plattform kleinen und mittleren Unternehmen dabei helfen, Wissen zum Thema Datenschutz aufzubauen und es im Betrieb anzuwenden. Damit trägt das gemeinsame Angebot zur Datenschutzkompetenz heimischer Unternehmen und zu einer sicheren Digitalisierung bei.

Auf https://www.dsgvo4kmu.at stehen alle Informationen und Serviceangebote kostenlos zur Verfügung. (PWK549/JHR)