Zoll-Halbjahresbilanz 2026: Über 4 Millionen Zollanmeldungen, 318.000 Kontrollen und 4.152 Mio. Euro Abgabenaufkommen

Wien (OTS) -

Das Zollamt Österreich (ZAÖ) hat im ersten Halbjahr 2026 insgesamt 4.131.954 Zollanmeldungen abgewickelt und ein Abgabenaufkommen von 4.152 Mio. Euro verzeichnet. Darüber hinaus wurden in den Bereichen Zollabfertigung, mobile Kontrolle, Reiseverkehr und Verbrauchsteuer insgesamt 318.204 Kontrollen durchgeführt. In den Bereichen Zollabfertigung, mobile Kontrolle und Reiseverkehr wurden dabei rund 13.000 Feststellungen registriert.

Neben der Erhebung von Steuern und Abgaben zählt auch die Bekämpfung von Schmuggel und illegalem Warenverkehr zu den zentralen Aufgaben des österreichischen Zolls. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Bevölkerung, zur Sicherung fairer Wettbewerbsbedingungen und zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Österreich.

Wichtiger Beitrag zu den Staatseinnahmen

Das gesamte Abgabenaufkommen des Zollamts Österreich belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf 4.152 Mio. Euro. Den größten Anteil machte die Mineralölsteuer mit 1.735 Mio. Euro aus, gefolgt von der Tabaksteuer mit 1.076 Mio. Euro. Weitere 757 Mio. Euro entfielen auf nationale Emissionshandelszertifikate. Die Einfuhrumsatzsteuer betrug 206 Millionen Euro, die Zölle beliefen sich auf 168 Mio. Euro. Zusätzlich wurden im Rahmen von 316 Betriebsprüfungen Mehrergebnisse in Höhe von 38,3 Mio. Euro erzielt.

Mehr als 224.000 Kontrollen im Reiseverkehr und bei mobilen Einsätzen

Im ersten Halbjahr 2026 führten die Zöllnerinnen und Zöllner 180.035 mobile Kontrollen bei insgesamt 1.602 Einsätzen durch. Dabei wurden 6.350 Feststellungen registriert. Im Reiseverkehr fanden weitere 44.062 Kontrollen statt, die zu 2.884 Feststellungen führten. Bei der Zollabfertigung wurden insgesamt rund 4,13 Millionen Anmeldungen bearbeitet. Davon wurden 90.099 kontrolliert und 4.175 Feststellungen dokumentiert.

Mehr als 144 Kilogramm Suchtgift und über 2,1 Millionen Zigaretten aufgegriffen

Die Bekämpfung von Drogen- und Zigarettenschmuggel war auch im ersten Halbjahr 2026 ein wichtiger Aufgabenbereich des österreichischen Zolls. Insgesamt wurden 552 Suchtgiftmeldungen mit einer Gesamtmenge von 144,33 Kilogramm verzeichnet. Den größten Anteil machte Cannabis mit 108,69 Kilogramm aus, gefolgt von Kokain mit 28,61 Kilogramm. Hinzu kamen 2,93 Kilogramm neue psychoaktive Substanzen sowie 3,37 Kilogramm psychotrope Substanzen. Auch bei Tabakwaren wurden zahlreiche Aufgriffe registriert. Insgesamt verzeichnete der Zoll 1.311 Tabakmeldungen und 2.126.057 aufgegriffene Zigaretten. Darüber hinaus wurden unter anderem 3.822 E-Zigaretten, 18.760 Stück Tabak zum Erhitzen und 455 Kilogramm Wasserpfeifentabak erfasst.

Arzneiwaren, Artenschutz und tierische Produkte

Neben Drogen und Tabakwaren kontrolliert der österreichische Zoll auch die Einhaltung von Vorschriften zum Schutz der Gesundheit, der Umwelt sowie der Tier- und Pflanzenwelt. Im Bereich Arzneiwaren wurden im ersten Halbjahr 2026 insgesamt 1.866 Meldungen mit einer Menge von 207.593 Stück verzeichnet. Beim Artenschutz registrierten die Zollbehörden 105 Meldungen, darunter fünf lebende Tiere. Zusätzlich wurden 1.314 Meldungen im Bereich Pflanzen und tierische Produkte erfasst. Darunter befanden sich 12.258 Kilogramm tierische Produkte.

Bargeldkontrollen und Finanzstrafverfahren

Im ersten Halbjahr 2026 wurden 1.178 Bargeldanmeldungen und 61 Verfahren registriert. Dabei wurden nicht korrekt angemeldete Geldbeträge in Höhe von insgesamt 1,56 Millionen Euro festgestellt. Zusätzlich wurden drei Falschgeldsendungen mit einem Gesamtwert von 12.950 Euro verzeichnet. Im Bereich der Strafsachen wurden insgesamt 2.549 Strafverfahren erledigt. Die ausgewiesenen Strafen einschließlich Wertersatz, Werterlag und Verfall beliefen sich auf 923.387 Euro. Darüber hinaus erfolgten 2.637 Anzeigen beziehungsweise Meldungen an andere Behörden.

„Die Zahlen des ersten Halbjahres zeigen, wie wichtig die Arbeit unseres Zolls für Österreich ist. Unsere Zöllnerinnen und Zöllner schützen die Bevölkerung, gehen gegen Schmuggel vor, sorgen für faire Wettbewerbsbedingungen und sichern wichtige Einnahmen für den Staat. Mehr als vier Millionen Zollanmeldungen und über 318.000 Kontrollen sind eine beeindruckende Leistung. Ich danke der Vorständin des Zollamts Österreich, Dr. Andrea Reuter, sowie allen 1.712 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren täglichen Einsatz und ihre wichtige Arbeit.“, so Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl.