Aus für Phishing-SMS in Österreich: RTR schaltet „textbasierte“ SMS-Absenderkennungen frei

Wien (OTS) -

„Ab sofort können in Österreich ausschließlich SMS-Absenderkennungen verwendet werden, die von uns als Regulierungsbehörde freigeschaltet wurden! Mit dieser Regulierungsmaßnahme haben wir dem Betrug mittels Phishing-SMS nunmehr für lange Zeit einen Riegel vorgeschoben“, stellt Dr. Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekommunikation und Post, das neue Service der RTR vor. „Wir haben heuer bereits mehr als 9.000 Beschwerden zu Betrugs-SMS registriert. Das zeigt: So gut wie niemand ist vor dieser Betrugsmasche gefeit, die finanziellen Schäden der getäuschten Endnutzer:innen sind sehr oft beträchtlich“, führt Steinmaurer weiter aus.

RTR-Liste: öffentlich und immer aktuell

Die RTR führt seit 1. Oktober ein Verzeichnis für alphanumerische SMS-Absenderkennungen, das sind textbasierte Kennungen, oftmals auch kombiniert mit Zahlen. Das Verzeichnis ist öffentlich einsehbar und enthält alle in Österreich zulässigen Kennungen. SMS mit einer Absenderkennung, die nicht Teil des Verzeichnisses sind, werden nicht zugestellt. „Somit können wir vertrauen, dass ein SMS, das wir beispielsweise von unserer Hausbank bekommen, auch tatsächlich von unserer Hausbank stammt“, erklärt Steinmaurer. Mit Stand heute sind bereits über 8.500 gültige Kennungen im Verzeichnis eingetragen. Laufend können weitere Kennungen registriert werden.

Entscheidend für die Zulässigkeit einer Kennung ist der eindeutige Bezug zum absendenden Inhaber der Kennung. Es darf also nur jener Absender die auf ihn lautende Absenderkennung verwenden, der dazu auch befugt ist (z. B.: nur die „Hausbank“ darf auch die alphanumerische Kennung „Hausbank“ verwenden). „Wir haben im September mit Hochdruck mehr als 14.000 Einträge im Verzeichnis manuell auf Plausibilität geprüft und mussten mangels Datenqualität einen Teil wieder an einige mobile SMS-Diensteanbieter retournieren und berichtigen lassen. Hier wäre im Sinne der Effizienz für alle im Registrierungsprozess Involvierten – für Anbieter, Inhaber der Kennungen und RTR – mehr Sorgfalt bei der Bereitstellung der Daten seitens so mancher mobiler SMS-Diensteanbieter gewünscht“, merkt Steinmaurer an.

Österreichische Mobilfunkanbieter: Schlüsselrolle im Authentifizierungsprozess

Die österreichischen Mobilfunkanbieter nehmen im Authentifizierungsprozess eine zentrale Rolle ein. Einerseits befüllen sie das RTR-Verzeichnis im Auftrag von Unternehmen, welche alphanumerische Nachrichten versenden möchten, mit den jeweiligen Unternehmenskennungen. Anderseits kontrollieren sie die Echtheit der alphanumerischen Absenderkennung vor Zustellung der SMS mit Hilfe des RTR-Verzeichnisses und haften für Verstöße gegen die Vorschriften.

„Der direkte Versand von alphanumerischen SMS aus dem Ausland an österreichische Kunden ist zukünftig untersagt und somit ist eine weitere Gefahrenquelle für Phishing-SMS beseitigt“, ergänzt Steinmaurer abschließend.

Weiterführende Informationen zur SMS-Regulierung sowie die Liste mit den gültigen Absenderkennungen sind auf der Website der RTR unter dem Link https://www.rtr.at/sms-regulierung veröffentlicht.

Über die RTR

Die „Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH“ (RTR) steht zu 100 Prozent im Eigentum des Bundes. Ihre Kernaufgaben sind die Förderung des Wettbewerbs auf dem Medien-, Telekommunikations- und Postmarkt sowie die Erreichung der im KommAustria- und Telekommunikationsgesetz definierten Ziele. Sie wird von zwei Geschäftsführern geleitet und ist in die beiden Fachbereiche „Telekommunikation und Post“ (Klaus M. Steinmaurer) sowie „Medien“ (Wolfgang Struber) gegliedert. Als Geschäftsstelle unterstützt sie die Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria), die Telekom-Control-Kommission (TKK) und die Post-Control-Kommission (PCK). Weitere Informationen sind unter www.rtr.at veröffentlicht.