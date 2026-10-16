  • 16.10.2026, 08:00:33
  • /
  • OTS0007

Greenpeace bei Klimastreik: Schluss mit fossiler Erpressbarkeit und teuren Gas-Deals

Umweltorganisation fordert nach extremem Hitzesommer konsequenten Ausstieg aus fossiler Energie und raschen Ausbau heimischer, erneuerbarer Energien

Wien (OTS) - 

Greenpeace Österreich schließt sich dem heutigen weltweiten Klimastreik an und fordert im Namen aller vom extremen Hitzesommer Betroffenen eine radikale Kehrtwende in der Energiepolitik. Ob vertrocknete Felder, unerträgliche Hitze in Klassenzimmern und Krankenhäusern oder das überlastete Pflege- und Rettungspersonal: Die Folgen der Klimakrise haben dieses Jahr drastisch gezeigt, dass ohne konsequenten Klimaschutz die Lebensqualität aller auf dem Spiel steht. Solange die Bundesregierung nur zögerlich Klimaschutz vorantreiben , tragen die Menschen ihren Protest auf die Straße. Greenpeace fordert daher einen klaren Ausstiegsplan aus fossiler Energie und eine verlässliche, leistbare Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen.

Wir brauchen heimische, leistbare Energie

Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace in Österreich: „Der vergangene Sommer hat uns allen vor Augen geführt: Ohne Klimaschutz geht es nicht. Während die Menschen unter Rekordhitze und steigenden Lebenshaltungskosten leiden, kommt die Politik nicht in die Gänge. Fossile Energie treibt unsere Kosten weiter in die Höhe und macht uns von Autokraten abhängig. Niemand sollte im Winter zwischen einer warmen Wohnung und Lebensmitteln wählen müssen. Es braucht jetzt den mutigen Schritt hin zu heimischen, erneuerbaren Energien. Nur so schützen wir das Klima und machen Energie für alle leistbar.“

Auch Jahre nach dem Beginn von Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine ist Europa weiterhin abhängig von autokratischen Regimen und unsicheren Importen, ob aus Russland oder über neue Deals mit Ländern wie den USA oder Kanada. Vermeintliche Alternativen wie neue internationale Gas-Partnerschaften lösen das Problem nicht, sondern verschärfen die Erderhitzung, schaden der Gesundheit und treiben Inflation sowie Energiepreise weiter an. Echte Energiesicherheit beruht auf dezentraler, regional erzeugter und sauberer Energie vor Ort.

Inhalte auf einen Blick

  • Thema / Anlass: Greenpeace Österreich schließt sich dem heutigen weltweiten Klimastreik an und fordert eine radikale Kehrtwende in der Energiepolitik.
  • Datenbasis/Ergebnis: Auch Jahre nach dem Beginn von Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine ist Europa weiterhin abhängig von autokratischen Regimen und unsicheren Importen.
  • Hauptforderung: Klarer Ausstiegsplan aus fossiler Energie und eine verlässliche, leistbare Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen.
  • Adressat:in: Bundesregierung
  • Quelle / Material: Greenpeace Österreich

Rückfragen & Kontakt

Jasmin Duregger
Klima- und Energieexpertin
Greenpeace Österreich
Tel: +43 (0) 664 840 3803
E-Mail: [email protected]

Julia Karzel
Pressesprecherin
Greenpeace Österreich
Tel.: + 43 (0) 664 88 17 22 51
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GRP

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Greenpeace

Rückfragen & Kontakt

Jasmin Duregger
Klima- und Energieexpertin
Greenpeace Österreich
Tel: +43 (0) 664 840 3803
E-Mail: [email protected]

Julia Karzel
Pressesprecherin
Greenpeace Österreich
Tel.: + 43 (0) 664 88 17 22 51
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright