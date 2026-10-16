Greenpeace bei Klimastreik: Schluss mit fossiler Erpressbarkeit und teuren Gas-Deals

Wien (OTS) -

Greenpeace Österreich schließt sich dem heutigen weltweiten Klimastreik an und fordert im Namen aller vom extremen Hitzesommer Betroffenen eine radikale Kehrtwende in der Energiepolitik. Ob vertrocknete Felder, unerträgliche Hitze in Klassenzimmern und Krankenhäusern oder das überlastete Pflege- und Rettungspersonal: Die Folgen der Klimakrise haben dieses Jahr drastisch gezeigt, dass ohne konsequenten Klimaschutz die Lebensqualität aller auf dem Spiel steht. Solange die Bundesregierung nur zögerlich Klimaschutz vorantreiben , tragen die Menschen ihren Protest auf die Straße. Greenpeace fordert daher einen klaren Ausstiegsplan aus fossiler Energie und eine verlässliche, leistbare Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen.



Wir brauchen heimische, leistbare Energie



Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace in Österreich: „Der vergangene Sommer hat uns allen vor Augen geführt: Ohne Klimaschutz geht es nicht. Während die Menschen unter Rekordhitze und steigenden Lebenshaltungskosten leiden, kommt die Politik nicht in die Gänge. Fossile Energie treibt unsere Kosten weiter in die Höhe und macht uns von Autokraten abhängig. Niemand sollte im Winter zwischen einer warmen Wohnung und Lebensmitteln wählen müssen. Es braucht jetzt den mutigen Schritt hin zu heimischen, erneuerbaren Energien. Nur so schützen wir das Klima und machen Energie für alle leistbar.“



Auch Jahre nach dem Beginn von Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine ist Europa weiterhin abhängig von autokratischen Regimen und unsicheren Importen, ob aus Russland oder über neue Deals mit Ländern wie den USA oder Kanada. Vermeintliche Alternativen wie neue internationale Gas-Partnerschaften lösen das Problem nicht, sondern verschärfen die Erderhitzung, schaden der Gesundheit und treiben Inflation sowie Energiepreise weiter an. Echte Energiesicherheit beruht auf dezentraler, regional erzeugter und sauberer Energie vor Ort.



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