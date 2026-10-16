FPÖ – Thau: „Freiheitliche setzen NoVA-Befreiung für unsere Feuerwehren durch!“

Wien (OTS) -

Nachdem im Dezember 2025 im Nationalrat ein Entschließungsantrag der FPÖ für eine automatische Befreiung von der Normverbrauchsabgabe (NoVA) beim Ankauf von Feuerwehrfahrzeugen beschlossen wurde, wurde gestern ein Initiativantrag aller Parteien für die dafür notwendige Gesetzesänderung eingebracht, der nach der Ausschussbehandlung im November-Plenum beschlossen werden soll. FPÖ-Ehrenamtssprecher NAbg. Ing. Harald Thau zeigte sich erfreut über diesen Erfolg der freiheitlichen Initiative: „Gestern wurde ein wichtiger Schritt für unsere Freiwilligen Feuerwehren gesetzt, damit die umständliche Vorfinanzierung und Rückvergütung der Normverbrauchsabgabe endlich entfällt. Wer seine Freizeit aufwendet und oft auch seine Gesundheit aufs Spiel setzt, um seinen Mitbürgern in Notfällen zur Seite zu stehen, darf nicht durch unnötige Bürokratie belastet werden. Es ist daher sehr zu begrüßen, dass wenigstens bei diesem wichtigen Thema die anderen Parteien eingelenkt haben.“

Letztlich würden damit nicht nur die Feuerwehren von Bürokratie entlastet, sondern insgesamt die Sicherheit der Bevölkerung erhöht. „Die Vereinfachung der Beschaffung von Einsatzfahrzeugen erleichtert den Freiwilligen auch ihren unverzichtbaren Dienst an unserer Heimat und an unserer Bevölkerung. Wir werden daher jetzt weiter ganz genau darauf schauen, dass es bei der Umsetzung der automatischen NoVA-Befreiung zu keinen Verzögerungen kommt“, betonte Thau.