  • 15.10.2026, 17:56:02
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Kugler: Schutz von Seeleuten und ziviler Infrastruktur im Schwarzen Meer sicherstellen

ÖVP-Menschenrechtssprecherin verurteilt Versenkung von Handelsschiffen durch Drohnen – Schutz von Menschenleben und ziviler Infrastruktur muss oberste Priorität haben

Wien (OTS) - 

„Die in dieser Woche durch Drohnen versenkten Handelsschiffe im Schwarzen Meer und die damit verbundenen Gefahren für Rumänien und Bulgarien sind aufs Schärfste zu verurteilen. Menschenleben, zivile Infrastruktur und die internationale Handelsschifffahrt als wirtschaftliche Lebensader dürfen nicht zu in Kauf genommenen Kollateralschäden von Kriegen werden“, betont ÖVP-Menschenrechtssprecherin und OSZE PV-Vizepräsidentin Dr. Gudrun Kugler.

Die jüngsten Entwicklungen zeigen in erschreckender Weise die wachsende Gefahr für die Menschen in der Schwarzmeer-Region. „Zivile Schiffe sind zerstört worden, Seeleute werden vermisst – dahinter stehen Menschen, Familien und Existenzen. Ihr Schutz muss Vorrang haben und gewährleistet werden“, hält Kugler, die auch Vorsitzende der EPP & like-minded Group in der Parlamentarischen Versammlung der OSZE ist und bei der Jahrestagung 2027 für deren Vorsitz kandidiert.

Die ÖVP-Abgeordnete weiter: „Was es jetzt braucht, ist einerseits eine lückenlose Aufklärung der Vorfälle, andererseits wirksame Maßnahmen, damit derartig schreckliche Ereignisse ein Ende finden.“ Es gilt, mit ganzer Kraft und starker Stimme dafür einzutreten, dass durch Drohnen vernichtete oder angegriffene zivile Schiffe nicht zum gewohnten Bild werden. Kugler abschließend: „Die Zivilbevölkerung, zivile Infrastruktur und die zivile Schifffahrt dürfen nicht zu hingenommenen, kalkulierten Folgen von Krieg und militärischer Auseinandersetzung werden – nicht nur im Schwarzen Meer, sondern auf der ganzen Welt.“ (Schluss)

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