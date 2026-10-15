SPÖ-Herr: „Sanierungsoffensive schafft Arbeitsplätze, schützt das Klima und senkt Heizkosten“

Wien (OTS) -

„Die Sanierungsoffensive schafft heimische Arbeitsplätze, ist gut fürs Klima und entlastet das Geldbörserl“, betont SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr anlässlich der heutigen Pressekonferenz zur Sanierungsoffensive 2027. Die Bundesregierung unterstützt damit hunderttausende Menschen dabei, ihre Wohnungen und Häuser klimafreundlicher und effizienter zu machen und langfristig Heizkosten zu sparen. ****

Nachdem es in den vergangenen Jahren ein regelrechtes „Förder-Stop-and-Go“ gab, hat die Bundesregierung die Sanierungsoffensive langfristig abgesichert und damit Planungssicherheit bis 2031 geschaffen. Gefördert wird der Umstieg auf klimafreundliche Heizungen und die thermischen Sanierungen. „Wir haben die Lehren aus dem Hitzesommer gezogen und fördern künftig auch Beschattung und Begrünung“, so Herr. Haushalte mit besonders wenig Einkommen erhalten mit „Sauber Heizen für alle“ bis zu 100 Prozent der Kosten des Heizungstausches gefördert.

Auch der mehrgeschossige Wohnbau profitiert von den Förderungen. Im Rahmen des Klimasozialplans werden auch zielgerichtet Gelder für Wohnbauten, in denen vor allem ärmere Menschen leben, zur Verfügung gestellt. „Sanierung senkt den Energieverbrauch, senkt die Heizkosten und erhöht die Lebensqualität. Sie muss für alle leistbar sein – nicht nur für jene, die es sich richten können. Wir kurbeln damit die Bauwirtschaft an, sichern Arbeitsplätze und machen uns unabhängiger von Öl und Gas aus Kriegsländern“, so Herr. (Schluss) mf/lw