AVISO: Offizieller Besuch des albanischen Premierministers Rama bei Bundeskanzler Stocker

Wien (OTS) -

Am Montag, den 19. Oktober 2026, empfängt Bundeskanzler Christian Stocker den Premierminister der Republik Albanien Edi Rama zu einem offiziellen Besuch in Wien.



Termin für Medien:

12.00 Uhr

Eintreffen von Premierminister Rama; Begrüßung durch Bundeskanzler Stocker und Empfang mit militärischen Ehren



FOTO- und FILMTERMIN vom gekennzeichneten Medienbereich am Ballhausplatz aus

(Sicherheitscheck und Einlass ab 11.30 Uhr)



Bitte beachten Sie, dass ein Befahren des Ballhausplatzes ab 10.30 Uhr nur eingeschränkt möglich ist.

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

Bitte weisen Sie beim Betreten des Veranstaltungsortes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte „Bundeskanzleramt“, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).