  • 15.10.2026, 15:39:02
  • /
  • OTS0196

AVISO: Offizieller Besuch des albanischen Premierministers Rama bei Bundeskanzler Stocker

Wien (OTS) - 

Am Montag, den 19. Oktober 2026, empfängt Bundeskanzler Christian Stocker den Premierminister der Republik Albanien Edi Rama zu einem offiziellen Besuch in Wien.

Termin für Medien:

12.00 Uhr
Eintreffen von Premierminister Rama; Begrüßung durch Bundeskanzler Stocker und Empfang mit militärischen Ehren

FOTO- und FILMTERMIN vom gekennzeichneten Medienbereich am Ballhausplatz aus

(Sicherheitscheck und Einlass ab 11.30 Uhr)

Bitte beachten Sie, dass ein Befahren des Ballhausplatzes ab 10.30 Uhr nur eingeschränkt möglich ist.

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

Bitte weisen Sie beim Betreten des Veranstaltungsortes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte „Bundeskanzleramt“, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).

Rückfragen & Kontakt

Bundespressedienst
Telefon: +43 1 53 115 - 202724

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NBU

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Bundespressedienst

Rückfragen & Kontakt

Bundespressedienst
Telefon: +43 1 53 115 - 202724

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright