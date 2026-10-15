  • 15.10.2026, 14:43:32
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SPÖ-Erasim zu Tourismus-Bericht: „Tourismus-Beschäftigte verdienen Respekt und gute Arbeitsbedingungen“

Tourismusbericht im Nationalrat – Leistungen der Beschäftigten anerkennen, Betriebe stärken

Wien (OTS) - 

„Unser Ziel ist ein Tourismus, von dem alle gut leben können – Beschäftigte ebenso wie Unternehmer:innen“, betont SPÖ-Tourismus- und KMU-Sprecherin Melanie Erasim anlässlich der heutigen Nationalratsdebatte zum Tourismusbericht. „Die Menschen im Tourismus arbeiten, wenn andere frei haben oder ihren Feierabend genießen. Diese Leistung verdient Respekt und gute Arbeitsbedingungen“, so Erasim. ****

Ein Blick auf die Zahlen zeigt: Über 70.000 Beherbergungsbetriebe sorgen mit Mut und Top-Qualität für ein starkes Urlaubsland Österreich. Fast 300.000 Beschäftigte leisten dafür täglich wichtige Arbeit. Rund 60 Prozent der Beschäftigten sind Frauen, ebenso viele haben Migrationshintergrund.

Zum Tourismusbeschäftigtenfonds, der heuer seine Arbeit aufgenommen hat, meint Erasim: „Die Mittel des Tourismusbeschäftigtenfonds, für den wir uns jahrelang eingesetzt haben, werden vollständig ausgeschöpft werden und den Beschäftigten zugutekommen“, bekräftigt Erasim. (Schluss) mf/ls

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