Stellungnahme zum „The hate review“

Wien (OTS) -

Diesen Montag, den 12. Oktober 2026, wurde der Bericht „The hate review – How the anti-gender-movement spread across Europe 2000 bis 2025” im europäischen Parlament präsentiert.

aktion leben wird darin tatsachenwidrig sowie rufschädigend als Teil einer Anti-Gender-Bewegung angeführt. Also solcher würde der Verein, so der Bericht implizit, „die Rechte von Menschen“ bedrohen und „Demokratie“ sowie „Rechtsstaatlichkeit“ gefährden.

aktion leben österreich-Präsident Dr. Johann Hager und aktion leben österreich-Generalsekretärin Mag. Martina Kronthaler weisen dies schärfstens zurück: „Das sind schwerwiegende Vorwürfe, die

ohne Nachweis,

ohne Möglichkeit der Stellungnahme,

ohne Hinweis auf die Autorenschaft des Österreich-Teils und

ohne Kenntnis über der Arbeitsweise und Tätigkeit von aktion leben getroffen wurden.“

Fakes gefährden die Demokratie

aktion leben verwahrt sich ausdrücklich gegen solche Malinformationen und weist sie ebenso ausdrücklich als Fakes zurück.

„ Es ist mittlerweile erwiesen, wie sehr Fakes statt Fakten Demokratien von innen aushöhlen und somit zerstören. Wir halten es als gemeinnütziger und anerkannter Verein für essenziell, gegen demokratiefeindliche Entwicklungen und Extremismus in jeder Form aufzutreten “, betont aktion leben-Präsident Dr. Johann Hager.

Höchste Qualität seit Jahrzehnten

Mag. Martina Kronthaler führt weiter aus: „aktion leben österreich arbeitet seit Jahrzehnten mit hoch qualifizierten Fachkräften auf der Basis der Menschenrechte, der fachlichen Standards einer geförderten Familienberatungsstelle und im Interesse des Gemeinwohls.Unsere Beratungsstellen sind wesentlicher Teil der österreichischen Soziallandschaft auf Bundes- und Länderebene, unsere Leistungen in der Beratungstätigkeit und der Bildungsarbeit nachgewiesen durch dokumentierte Beratungszahlen und Statistiken, Workshop-Buchungen, Gütesiegel, Anerkennungen, Partnerschaften und Auszeichnungen. Unsere Workshops werden ausdrücklich von der zuständigen Geschäf aktion leben österreich arbeitet seit Jahrzehnten mit hoch qualifizierten Fachkräften auf der Basis der Menschenrechte, der fachlichen Standards einer geförderten Familienberatungsstelle und im Interesse des Gemeinwohls. tsstelle des Bundes den Schulen empfohlen und unsere Weiterbildungen für Fachkräfte werden anerkannt.“

Demokratie braucht Dialog und Differenzierung

Durch jahrzehntelang gesammeltes Wissen und Erfahrung vertritt aktion leben differenzierte Positionen bei den Themen Schwangerschaftsabbruch, Krisen und Konflikten wegen einer Schwangerschaft, Recht auf Leben, einzelne Techniken der Reproduktionsmedizin - wie sie auf der Homepage des Vereins nachzulesen seien.

„Dies ist zulässig, transparent und die Demokratie fördernd. Ein demokratischer Dialog erfordert allerdings ein Gegenüber, das diese Differenzierung wahrnimmt. Dieser Grundforderung wird der "Review" in keiner Weise gerecht“, formulieren Dr. Hager und Mag. Kronthaler.

Sie schließen wie folgt: „Der Bericht mit der Malinformation bezüglich aktion leben österreich entstand offenbar ohne Kenntnis, aber mit sehr viel ideologischem Impetus, uns nicht vorhandene Absichten zu unterstellen.