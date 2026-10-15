MAK zeigt "ANNEA LOCKWOOD: A SOUND MAP OF THE DANUBE" — im Rahmen von Wien Modern

Wien (OTS) -

Vom 28. Oktober bis zum 29. November 2026 wird das MAK zur Bühne für die eindrucksvolle Installation A Sound Map of the Danube der neuseeländischen Künstlerin Annea Lockwood (Eröffnung: 27.10.2026, 19 Uhr). Sie ist bekannt für ihre Auseinandersetzung mit natürlichen akustischen Klängen in verschiedensten Medien, von Installationen bis hin zu Konzertmusik. Im Rahmen der diesjährigen Produktion des MAK mit Wien Modern ist ihre in den Jahren 2001 bis 2005 entstandene Mehrkanalinstallation erstmals in Wien zu erleben. A Sound Map of the Danube spürt der Donau und ihrer Umgebung von den Quellen im Schwarzwald bis zum Mündungsgebiet am Schwarzen Meer nach und lädt dazu ein, der Natur und ihren lebendigen, komplexen Klangwelten durch aufmerksames Zuhören zu begegnen. Im Vorfeld der Eröffnung lädt das MAK am 27.10. um 18 Uhr zu einem Publikumsgespräch mit Annea Lockwood und der Medientheoretikerin und Forscherin im Bereich audiovisuelle Beziehungen Kristina Pia Hofer.

Die Arbeit an A Sound Map of the Danube (2001–2005) führte Annea Lockwood über vier Jahre und 2.850 km in rund 80 Etappen von Donaueschingen bis ans Schwarze Meer. Von Ada Kaleh, dem versunkenen Außenposten des osmanischen Reiches beim Eisernen Tor, Kriegserinnerungen in Novi Sad bis zu Menschen, die beim Schwimmen Zeitung lesen, und Kaulquappen in den Donauauen eröffnet die Installation eine Fülle an Entdeckungen, die sich in atmosphärischer Ruhe erkunden lassen.

Mit der Klanglandschaft des Flusses verwoben sind die Stimmen von zwölf Menschen, die Annea Lockwood zur Bedeutung des Flusses für ihr Leben befragte. „Sie sprachen mit mir in ihren Muttersprachen, daher liegen dem Audiomaterial ein Buch mit Übersetzungen ins Deutsche und Englische sowie eine große Wandkarte bei, auf der die Standorte der Aufnahmestellen eingezeichnet sind. Anhand der Wandkarte und einer Zeitanzeige können die Zuhörer*innen den Verlauf des Flusses verfolgen“, so Annea Lockwood.

Annea Lockwood wurde 1939 in Neuseeland geboren und lebt seit 1973 in Upstate New York, von New York City 90 Minuten den Hudson River stromaufwärts. Die tiefe Verbundenheit zu allem, was mit Wasser zu tun hat, zeigt sich quer durch ihr gesamtes Schaffen. Ihre Arbeiten A Sound Map of the Hudson River (1982), A Sound Map of the Danube (2001–2005) und A Sound Map of the Housatonic River (2009–2010) wurden ebenso wie die Piano Transplants (1963–1983) und ihre Instrumentalwerke in Europa, Großbritannien, den Vereinigten Staaten und Australien präsentiert. A Sound Map of the Columbia River (2026), eine Zusammenarbeit mit Nate Wooley, wird Anfang 2027 uraufgeführt. Im Rahmen von Wien Modern sind auch ihre Arbeit Piano Garden (1969–1970) sowie ihr gesamtes Klavierwerk auf dem Otto Wagner Areal zu erleben.

Eine Produktion von Wien Modern und dem MAK – Museum für angewandte Kunst, Wien

Pressefotos stehen unter MAK.at/presse zum Download bereit.

Eröffnung

Di, 27.10.2026, 19 Uhr

Eintritt frei zur Ausstellungseröffnung

Künstlerinnengespräch

Künstlerin Annea Lockwood im Gespräch mit Kristina Pia Hofer

In englischer Sprache

Dienstag, 27.10.2026, 18 Uhr

MAK Säulenhalle

Installation

Annea Lockwood: A Sound Map of the Danube.

Multikanal-Klanginstallation (2001–2005)

167 Minuten

Karte: Susan Huyser und Baker Vail

Mastering: Paul Geluso

Zeitanzeige: bablTech

Ausstellungsort

MAK Forum

MAK, Stubenring 5, 1010 Wien

Ausstellungsdauer

28.10.–29.11.2026

Öffnungszeiten

Di 10–21 Uhr, Mi bis So 10–18 Uhr

Gastkurator

Bernhard Günther

Koordination

Max Appel-Palma

Produktion

Wien Modern und MAK

MAK Eintritt

Ꞓ 19/18*

ermäßigt Ꞓ 15,20/14,40*

jeden Dienstag 18–21 Uhr: Eintritt Ꞓ 9/8,50*

Eintritt frei für Kinder und Jugendliche unter 19

Tipp: Mit Wien Modern Festivalpass: Ꞓ 15,20

Tickets nur vor Ort oder über MAK.at

*Ticketpreis im Online-Vorverkauf