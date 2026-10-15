SPÖ-Feichtinger: „Unsere Bäuerinnen und Bauern verdienen eine Zukunft“

Wien (OTS) -

„Hinter jedem Hof stehen Menschen, die früh aufstehen, hart arbeiten und tagtäglich dafür sorgen, dass unsere Lebensmittel auf den Tisch kommen. Diese Leistung verdient Anerkennung, faire Entlohnung und eine Zukunft mit Perspektiven“, betonte SPÖ-Landwirtschaftssprecherin Elisabeth Feichtinger heute im Nationalrat anlässlich der Debatte über den Grünen Bericht 2026. ****

Das Jahr 2025 brachte der österreichischen Landwirtschaft erfreuliche Entwicklungen: Die Einkünfte stiegen um durchschnittlich 18 Prozent. Doch Durchschnittswerte erzählen nicht die ganze Geschichte, so Feichtinger. Während ein Viertel der Betriebe besonders hohe Einkommenszuwächse verzeichnete, schrieb das wirtschaftlich schwächste Viertel sogar Verluste. „Alle stehen früh auf, alle leisten harte Arbeit, aber am Ende bleibt nicht allen gleich viel zum Leben“, so Feichtinger.

Wie abhängig die Landwirtschaft von Wetter und natürlichen Bedingungen ist, zeige sich besonders deutlich in trockenen Jahren wie heuer, so Feichtinger: „Wenn der Regen ausbleibt, Wiesen braun werden und Futter knapp wird, geraten viele bäuerliche Familien unter enormen Druck. Die Rechnungen warten trotzdem nicht.“

„Unsere Landwirtschaft ist viel mehr als ein Wirtschaftszweig. Sie ist das Lebenswerk von Familien, die ihren Hof von Generation zu Generation weitergeben, sie sichert unsere Lebensmittelversorgung und hält unsere Regionen lebendig. Wir müssen bäuerliche Familien stärken, Risiken besser absichern und dafür sorgen, dass ihre Arbeit fair bezahlt wird“, unterstrich Feichtinger.

„Ein gutes Jahr muss allen zugutekommen. Und in einem schwierigen Jahr darf niemand allein gelassen werden. Wir müssen die unterschiedlichen Herausforderungen unserer Betriebe ernst nehmen und unseren Bäuerinnen und Bauern eine Zukunft geben“, so Feichtinger. (Schluss) eg/bj