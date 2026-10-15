Tomaselli: „Karner verweigert Entschuldigung an Rendi-Wagner – Frauenverachtende Entgleisung darf nicht konsequenzlos bleiben“

Wien (OTS) -

„Ein Schießwettbewerb mit mindestens 51 teilnehmenden Polizisten, eine leicht bekleidete Pappfigur der damaligen SPÖ-Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner und ein ÖVP-Landesrat als Ehrenschutzherr. Diese widerwärtige, frauenverachtende Inszenierung ist an Geschmacklosigkeit kaum zu überbieten“, kritisiert die Nationalratsabgeordnete der Grünen, Nina Tomaselli.

Tomaselli konfrontierte Innenminister Gerhard Karner in der heutigen parlamentarischen Fragestunde mit dem Skandal und forderte ihn auf, sich bei Pamela Rendi-Wagner zu entschuldigen und Konsequenzen zu ziehen.

„Karner hat heute die Gelegenheit verstreichen lassen, sich bei Pamela Rendi-Wagner zu entschuldigen. Stattdessen verteidigt er sein Ministerium und verliert kein einziges Wort darüber, welche Konsequenzen diese abscheuliche Entgleisung haben wird. Das ist beschämend“, sagt Tomaselli.

Karner wies den Vorwurf des strukturellen Sexismus scharf zurück und kritisierte die Vorgänge als „private Umtriebe eines privaten Vereins“.

„Mit dem Verweis auf einen privaten Verein kann sich Karner nicht aus der Verantwortung stehlen. Wenn Polizisten an solchen frauenverachtenden Inszenierungen teilnehmen, ist das keine Privatsache. Ein Innenminister muss hier für Aufklärung und Konsequenzen sorgen, statt sich hinter seinem Schweigen zu verstecken“, fordert Tomaselli.

Link zur Rede von Nina Tomaselli:

https://www.parlament.gv.at/aktuelles/mediathek/XXVIII/NRSITZ/103?DEBATTE=100&DEBATTE_TEIL=1&TS=1792060562