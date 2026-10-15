WiG stärkt sexuelle Gesundheit: Kostenlose „Sex in the City“-Workshops für Jugendliche starten im November

Wien (OTS) -

Die Wiener Gesundheitsförderung – WiG bietet auch im Wintersemester 2026/27 ihre beliebte „Sex in the City“-Workshop-Reihe für Jugendliche an. Die kostenlosen Workshops sind ab sofort für Wiener Schulen und außerschulische Jugendeinrichtungen buchbar und starten im November. „Mit unseren `Sex in the City´-Workshops ergänzen wir die schulische Bildungsarbeit. In der Workshop-Reihe werden wieder wichtige Themen rund um sexuelle Gesundheit altersgerecht aufgegriffen und Jugendlichen dabei ein sicherer Raum für Fragen und Austausch gegeben“, so Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG.

Ab sofort kostenlosen Workshop sichern

Für öffentliche Wiener Mittelschulen, Berufs- und Polytechnische Schulen, Schulen des Fachbereichs Inklusion, Diversität und Sonderpädagogik sowie Gruppen der außerschulischen Jugend- und Bildungsarbeit sind die Workshops ab sofort kostenlos buchbar. Die Workshop-Reihe umfasst sieben unterschiedliche Angebote, die Jugendlichen Wissen rund um sexuelle Gesundheit vermitteln. In einem geschützten und vertrauensvollen Rahmen setzen sich die Teilnehmer*innen im Alter von 13 bis 19 Jahren mit Themen wie erster Liebe, Verhütung, sexuellen Orientierungen und Geschlechteridentitäten, Rollenbildern sowie dem Umgang mit digitalen Medien und Sexualität auseinander. Dabei bleibt auch ausreichend Raum für die persönlichen Fragen und Anliegen der Jugendlichen.

Die Workshops finden von November 2026 bis Jänner 2027 direkt in den jeweiligen Schulen und Jugendeinrichtungen statt und umfassen zwei Einheiten zu je 50 Minuten mit Pause. Die Plätze sind begrenzt und werden nach dem „First come, first serve“-Prinzip vergeben. Interessierte Einrichtungen können ihren Workshop ab sofort unter 01 226 44 39 96 (werktags von 08:00 bis 18:00 Uhr) buchen. Weitere Informationen gibt es unter wig.or.at/sexinthecity

Über das Projekt

„Sex in the City“ ist ein Projekt der Wiener Gesundheitsförderung – WiG und hat zum Ziel, die sexuelle Gesundheit von Jugendlichen zwischen 13 und 19 Jahren zu fördern. Dabei werden kostenlose Workshops während des Schuljahres fortlaufend umgesetzt, zusätzlich findet jährlich der Aktionstag „Sex in the City-Hall“ – der nächste am 25. Mai 2027 – im Wiener Rathaus statt.