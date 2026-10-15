  • 15.10.2026, 12:55:02
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FPÖ – Tschank: „Nein zur schwarz-pinken Mietenexplosion im gemeinnützigen Wohnbau“

Fällt Noch-Wohnminister Babler im Liegen um?

Wien (OTS) - 

„Bei etwa 270.000 ausfinanzierten Genossenschaftswohnungen zeichnet sich eine politisch forcierte Mietenexplosion ab. Und weder ÖVP noch NEOS dementieren die Pläne“, kommentierte der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Dr. Markus Tschank die heutige Medienberichterstattung.

„Wir Freiheitliche bekennen uns klar zur Wohnungsgemeinnützigkeit. Darum werden wir Bewohner und Branche vor einer derartigen Mietenexplosion schützen“, mahnte Tschank verantwortungsvolle Wohnpolitik ein. „Insbesondere wenn Mieten immer breitere Schichten bereits in den Bereich der Armutsgefährdung führen, dann verbieten sich derartige Experimente von selbst“, verwies Tschank auf Zahlen der ÖVP-nahen Genossenschaftsfraktion ARGE Eigenheim. „Wir werden sehen, ob Noch-SPÖ-Wohnminister Babler hier auf der Seite der Bewohner steht und die maßlosen schwarz-pinken Vorschläge abschmettert. Oder ober er sich an seinem Genossen Zeiler orientiert und sich wohnpolitisch von Vonovia inspirieren lässt?“

„Wir Freiheitliche stehen auch hier konsequent auf der Seite der Menschen und werden SPÖ, ÖVP und NEOS nicht aus ihrer Verantwortung entlassen“, betonte Tschank und kündigt Initiativen im Nationalrat an.

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