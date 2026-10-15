Samariterbund und PULS mit Caroline Athanasiadis: „Wiederbelebung ist kinderleicht!“

Wien (OTS) -

Wie einfach und wirkungsvoll Wiederbelebung sein kann, zeigten Kinder der Samariterjugend gemeinsam mit PULS (Verein zur Bekämpfung des plötzlichen Herztodes) im Rahmen einer Presseveranstaltung. Unter dem Motto „Wiederbelebung ist kinderleicht“ demonstrierten sie die entscheidenden Schritte bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand und stellten ihr Können an Übungspuppen praktisch unter Beweis.

„Bei der Samariterjugend üben wir regelmäßig, was wir im Notfall tun können. Wenn man die Schritte ein paar Mal ausprobiert hat, merkt man schnell: So schwierig ist das gar nicht. Und es ist ein gutes Gefühl, zu wissen, dass man im Ernstfall wirklich helfen kann“, sagt Melanie von der Samariterjugend.

„Unsere Kids machen vor, worauf es ankommt: hinschauen, Verantwortung übernehmen und handeln. Genau diese Sicherheit entsteht durch Übung. Deshalb mein Appell an alle Erwachsenen: Frischen Sie Ihr Erste-Hilfe-Wissen regelmäßig auf – damit im entscheidenden Moment jeder Handgriff sitzt“, ergänzt Herbert „Happy“ Hofmann, Bundesjugendreferent beim Samariterbund.

Defibrillatoren rasch verfügbar machen

Der Verein PULS rückte bei der Vorführung die Bedeutung öffentlich zugänglicher Defibrillatoren in den Mittelpunkt. Über definetzwerk.at können Standorte in ganz Österreich gefunden werden. In Wien überprüft PULS die dort eingetragenen Defi-Standorte regelmäßig persönlich.

Ein Laien-Defibrillator führt Schritt für Schritt durch die Anwendung, analysiert selbstständig den Herzrhythmus und fordert nur dann zu einem Schock auf, wenn dieser erforderlich ist. Damit wird auch die zentrale Botschaft „RUFEN – DRÜCKEN – SCHOCKEN“ greifbar.

„Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand zählt jede Minute. Wir müssen deshalb erreichen, dass Menschen sich trauen, sofort zu handeln – und gleichzeitig dafür sorgen, dass Defibrillatoren rasch erreichbar sind. Die Kinder zeigen heute eindrucksvoll: Wiederbelebung ist tatsächlich kinderleicht. Rufen, drücken, schocken – das kann jeder lernen und damit im Ernstfall den entscheidenden Unterschied machen“, erklärt Herbert Willer, Geschäftsführer des Vereins PULS.

Wissen nimmt Unsicherheit

Moderiert wurde die Veranstaltung von der bekannten Moderatorin und Kabarettistin Caroline Athanasiadis, die ihr Erste-Hilfe-Wissen vor Kurzem bei einem Auffrischungskurs des Samariterbundes erneuert hatte.

„Ich finde es großartig zu sehen, mit welcher Selbstverständlichkeit die Kinder hier Erste Hilfe leisten. Sie zeigen, dass man keine Angst davor haben muss, etwas zu tun – und genau diese Sicherheit wünsche ich mir auch für möglichst viele Erwachsene“, bringt es Caroline Athanasiadis auf den Punkt.



Fotos der Veranstaltung:

Link: cloud.samariterbund.net/s/M95pNw668ANqWD6

Passwort: qTg5hd2SQW

© Samariterbund/C. Lipinsky